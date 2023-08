Denunciaron a Raúl Castells ante la Justicia por instigar los robos en banda

Republicanos Unidos presentó esta mañana una denuncia penal contra el dirigente piquetero Raúl Castells, en la que lo acusó de haber incumplido el artículo 209 del Código Penal, que contempla dos años de prisión a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”.

Esto a raíz de las repudiables declaraciones que hizo el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) en Crónica TV. Anoche, Castells se autoadjudicó los robos en banda a supermercados y comercios en varios puntos del país, incluyendo Mendoza.

“El hecho delictivo es que el kilo de milanesas esté 4.200 pesos. En Mendoza, Neuquén, Córdoba, en el Chaco, Capital Federal y en el conurbano la gente está saliendo por comida. Nosotros somos los que estamos convocando a esto, les estamos diciendo que sin robar plata ni romper nada, se lleven lo que se puedan aunque sea para canjear por comida”, afirmó Castells.

Denunciaron a Castells ante la Justicia por instigar los robos en banda (Foto archivo)

Por ello, Republicanos Unidos formalizó la denuncia contra el piquetero y dijo: ”Toda vez que el denunciado se expresó en plural -como ‘nosotros’-, debe investigarse qué otras personas participaron de la acción típica”.

La presentación judicial lleva la firma de los abogados Yamil Santoro y Juan Manuel Fazio, junto con María del Rosario Cisneros y Facundo Sapienza, y la denuncia quedó radicada ante el juzgado criminal y correccional Número 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.

Desde Republicanos Unidos advirtieron que de comprobarse el delito las penas de prisión van de entre dos a seis años según la gravedad del mismo.

Bullrich contra Castells y Cerruti

La candidata a presidenta Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) pidió que un fiscal actúe de oficio y envíe a detener al líder piquetero Raúl Castells, quien se atribuyó el despliegue de los robos a comercios en todo el país. Además, cuestionó al Gobierno nacional por responsabilizar a Javier Milei de los hechos ocurridos.

“Castells dijo que había sido él, vayan a buscarlo. Si dijo ‘yo fui el que saqueó’, que la Policía lo vaya a buscar, un fiscal que actúe. A confesión de parte relevo de pruebas, él lo está diciendo”, declaró la exministra de Seguridad.

“Yo veo una sociedad absolutamente rota, que no ve ninguna autoridad. No hay presidente, no hay vicepresidenta, hace un rato el ministro de Seguridad dijo que iba a llamar a un Comité de Emergencia... Lo tendría que haber hecho el viernes cuando tuvo la primera información”, afirmó.

Además, Bullrich cuestionó duramente a la portavoz presidencial Gabriela Cerruti por minimizar los episodios violentos contra comercios y culpar a Milei.

“La ministra (por Cerruti) empieza a hacer política, que se dejen de joder, que gobiernen. No tenemos presidente, no tenemos vicepresidente, tenemos un ministro de Economía negociando un crédito que no le dan y uno Seguridad que es Poncio Pilato”, ironizó.

