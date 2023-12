Adorni dijo que “les pasarán la factura” a las organizaciones piqueteras por el gasto del operativo

En su tradicional conferencia diaria, el vocero presidencial Manuel Adorni celebró esta mañana la aplicación con “éxito” del protocolo de mantenimiento del orden público de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la marcha de los piqueteros contra Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país.

Adorni expresó que el protocolo de Bullrich “fue un éxito” y que “el número de denuncias (a la línea 134) triplicó al número de manifestantes”, que estimó en poco más de 3.000 personas en la Plaza de Mayo. Vale recordar que el Gobierno había dicho que el cortaba calles, se quedará sin derecho a cobrar planes sociales. Pero desde las organizaciones sociales presionaban a la gente para que asistiera a la manifestación.

“Les caerá todo el peso de la ley”, sostuvo en la habitual conferencia de prensa matutina. En la misma línea, contó que al momento se registraron más de 11.000 denuncias.

Si bien dijo que se está todavía calculando el gasto del Estado en el operativo de seguridad, el portavoz oficial aseguró que “se le va a hacer la factura del costo del operativo a cada una de las organizaciones que ayer participaron”, algo similar a lo que se ha visto en anteriores multas por movilizaciones con cortes de calles en Mendoza, por ejemplo.

Organizaciones sociales y piqueteros en la Ciudad de Buenos Aires se manifestaron rodeados de la fuerzas de seguridad. Foto: Federico Lopez Claro

Adorni también sostuvo que “Argentina está detenida en este no crecimiento, que en definitiva significa más pobreza y mas subdesarrollo”.

“Entendemos que la política no puede digitar nuestras vidas y esta es nuestra filosofía”, dijo el vocero, quien respondió también sobre los cacerolazos que se produjeron en Buenos Aires luego de la cadena nacional: “La mayoría de la gente coincide con lo que estamos haciendo. Mayoritariamente la Argentina quiere este cambio y en contraposición, entendemos que hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que hacemos. No tenemos nada para decir de eso”.

“El espíritu de lo que estamos haciendo, tiene un punto principal que está en la libertad de los ciudadanos pero tiene otro punto adicional, que es que va a colaborar con las inversiones y la participación en la economía argentina. Estos son pasos que hay que dar, todos parte de un proceso para sacar a la Argentina de la decadencia”, enfatizó el vocero presidencial.

CONFERENCIA DE PRENSA DE MANUEL ADORNI (21/12/23)

