Adorni confirmó que Milei y Villarruel llevan días sin hablar tras los dichos de la vice contra Francia

El vocero presidencial, Manuel Adorni, le bajó el tono al cruce entre el presidente Javier Milei y Victoria Villarruel por los dichos la vicepresidenta contra Francia, luego de que la Selección argentina celebró la Copa América.

“No hubo nada malo ni generó ninguna rispidez”, sostuvo el vocero en la habitual conferencia de prensa. Tras la polémica abierta por la titular del Senado que acusó de “colonialista” a Francia, el funcionario explicó: “Simplemente fue un comentario que no representaba la opinión del Gobierno y eso no significa que somos cerrados para gobernar. Nada tiene que ver una cosa con otra”.

Para Adorni, el intercambio “hizo más ruido de lo que fue. Fue simplemente una pavada y no, el Presidente no ha hablado con la vicepresidente en estos días”. “El tema ha generado un ruido mediático que no debió generarse porque es un tema donde estamos todos más o menos de acuerdo”, explicó además.

A días de que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, asistiera a la Embajada de Francia a calmar la tensión en la previa del viaje del mandatario a París previsto para el 25 de julio, Milei y Villarruel aún no hablaron sobre el tema y en Balcarce 50 descartan que lo hagan.

“Hay opiniones que son personales, en este caso, que estaban entremezcladas con las pasiones futbolísticas, y cuestiones que son estrictamente declaraciones de Gobierno”, definió el vocero sobre la publicación de X de Villarruel.

Por último, se hizo eco de las declaraciones del senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni, quien cuestionó a la mesa chica libertaria: “No somos tres personas que gobernamos la Argentina y eso está a la vista. Son opiniones y las respetamos. Una persona da una opinión, otra tiene otra y tenemos que tratar de desacartonarnos y entender que opiniones libres hechos sagrados”, concluyó.