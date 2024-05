Video: fue a buscar la campera que se había olvidado en el boliche y los patovicas le dieron una paliza

Una pareja, que había ido a celebrar su aniversario en un boliche de Barracas, en Buenos Aires, fue víctima de un violento episodio. Ocurrió este sábado en Margall, ubicado en Regimiento de Patricios al 90.

Bárbara salió del local y cuando estaba en la vereda se dio cuenta que se había olvidado la campera adentro. Cuando la mujer trató de ingresar nuevamente al local, los empleados de seguridad reaccionaron de forma violenta y le dieron un golpe que la dejó “tirada” en la calle.

“Ingresamos a las 2, nos quedamos un rato y nos fuimos porque el ambiente no nos gustaba y cuando salimos me di cuenta de que no tenía la campera”, explicó en Mediodía Noticias.

“Volví a pedirla y no me dejaban pasar. En el momento en el que discutí con esta persona la campera estaba y después desapareció”, explicó. “Ahí me dieron un golpe en el ojo y un empujón. Yo volé”, contó Bárbara.

“Mi marido fue a pedir explicaciones y le pegaron una piña de tal magnitud que se cayó el patovica que estaba detrás de él”, detalló.

Barbara dijo que momentos después llegó la Policía y en lugar de ayudarlos golpearon a su marido. Finalmente hizo la denuncia en el Ministerio de Justicia.