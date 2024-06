Video: “El teatro es lo más puro, junto a la danza, que ha tenido el hombre para poder expresarse”

“Yo soy tipo más para adentro y me entretenía solo. Prefería seguir jugando en mi casa con dos cosas que salir a jugar con con los amigos. Es más, me retaban para salir a jugar. Creo que de ahí, ese mundo de fantasías me llevó a a encontrarme con el teatro”. Así cuena Quiroga cómo el teatro llegó a su vida, que fue a través de una propuesta de juego con un grupo de amigos. “Empezamos a hacer payasadas y de esas payasadas formamos un elenco de dos y decidimos: vivamos de esto. Una locura. En el año 80 todavía estábamos en la época de de de la dictadura”.

Con más de 40 años sobre los escenarios el actor en una entrevista a corazón abierto, brinda su visión sobre el teatro, el trabajo del actor y la actualidad de la cultura en la Argentina. Y cómo sus obras y sus personajes le sirven para expresar sus ideas y pensamientos.