Video: así dejaron tirado en la calle a un hombre en silla de ruedas luego de robarle su vehículo

La violencia y la falta de seguridad se manifiestan en un incidente reciente donde dos amigos, al llegar a casa, fueron atacados por cuatro ladrones. Con armas de fuego los delincuentes encañonaron a la víctima para robar su automóvil.

Sin embargo, lo inesperado fue descubrir en las imágenes que dentro del vehículo se encontraba Claudio, una persona con discapacidad motriz. El lamentable episodio fue captado por cámaras de seguridad de la casa.

Esto ocurrió en el Barrio San Nicolás, San Justo, partido de La Matanza. Fue a las 21:50 de la noche del día jueves.

Dos de ellos, armados, exigieron al hombre en sillas de ruedas que abandonara el vehículo. Ante la imposibilidad de hacerlo por sus propios medios, los criminales lo sacaron a la fuerza. Uno de los asaltantes lo bajó del auto y lo dejó desamparado en mitad de la calle. Por otro lado, la amiga de Claudio forcejeó con uno de ellos al salir del auto.

El auto que los delincuentes se llevaron está preparado específicamente para personas con discapacidad. Aun así, escaparon en el.

Claudio luego de lo sucedido declaró “En ese momento pensé en que no le hagan nada a Agus y que no me hagan nada a mí. Que no nos maten”. Además, detalló que el delincuente que lo bajó debido a su condición física, le pidió perdón.

“Dos de ellos estaban armados y le dijeron a Claudio que se bajara. Él actuó súper bien. Levantó las manos y explicó que no podía bajar debido a su condición, y les dijo ‘necesito que me ayuden para bajar’. Ahí uno lo arrastró y lo dejó en el medio de la calle” declaró la amiga del joven, víctima del hecho.

El repudiable acto, registrado en imágenes impactantes, ha generado indignación en la comunidad. Ya no existe compasión.

