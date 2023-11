Se conoció de qué murió el turista francés que asaltado en la Ciudad de Buenos Aires

André René Meteir (77) cayó desplomado en la Comisaría Vecinal 1A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires luego de ser asaltado. Un delincuente le arrebató la mochila y junto a su esposa, Claudette Marie Canova, de 81 años, pidieron ayuda.

Meteir no llegó a declarar porque perdió el conocimiento y cayó al suelo. No registraron ninguna lesión previa, por lo que no estaba claro qué había pasado con él ya que cuando llegó el SAME ya estaba muerto. Luego de la realización de la autopsia, un informe preliminar confirmó que falleció producto de una patología cardiaca previa que le provocó una muerte súbita, detalla Clarín.

Fuentes de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°46 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Adrián Péres, lo confirmaron a través del sitio Fiscales.gob.ar.

“El informe realizado por el Cuerpo Médico Forense indicó que se trata de un hombre que ha padecido una muerte súbita, en la cual se halla una patología cardiaca de antigua data que ha resultado finalmente mortal dada la posibilidad de producirse arritmias o bien una insuficiencia cardiaca aguda, resultando ambas idóneas para producir la muerte”, confirmaron las fuentes.

Además, los forenses afirmaron que no encontraron “signos de violencia” en su cuerpo, excepto un golpe en la cabeza que podría haberse generado al caer -inconsciente- al suelo. La lesión “carece de entidad para producir la muerte por sí misma”. Así, las pericias concluyeron que Meteir falleció por “congestión y edema pulmonar – cardiopatía, dilatada e isquémica”.

Fuentes de la Embajada y el Consulado general de Francia en Argentina confirmaron a Clarín que están en contacto con la familia para acompañarlos. “Estamos movilizados por el fallecimiento de nuestro compatriota. Brindamos todo nuestro apoyo a su familia y agradecemos el apoyo eficaz prestado por las autoridades locales”, indicaron.

Al mismo tiempo, y ante la consulta de si repatriarán el cuerpo a Francia, agregaron que “por respeto a la privacidad de la familia, no brindamos comentarios adicionales”.

Cronología del caso

André René Meteir había ido a la Terminal de Retiro a cambiar pasajes con destino a Iguazú, ya que las pasarelas de las Cataratas se encuentran intransitables por el incremento furioso del caudal de agua. No llegó ni siquiera a las ventanillas que lo asaltaron para robarle la mochila.

Nervioso, junto a su esposa, Claudette Marie Canova, pidieron ayuda a un policía de guardia dentro de la terminal de micros de la Ciudad de Buenos Aires. Fue así que los acompañaron a la Comisaría donde finalmente Meteir se descompensó y falleció.

Por el momento, no hay detenidos.

