Quién es el hijo de un concejal libertario detenido por una entradera a la casa de una anciana

El pasado martes, en la localidad bonaerense de Florencio Varela, se produjo la detención del hijo de 20 años de Ezequiel Horacio “Chamu” Taborda, concejal de La Libertad Avanza, acusado de participar en una entradera en la casa de una mujer de 89 años en Almirante Brown.

El joven fue aprehendido en un operativo que incluyó allanamientos en respuesta a una investigación sobre el robo ocurrido el pasado domingo 21 de abril en José Mármol, partido de Almirante Brown. Durante el allanamiento, se encontraron una réplica de una pistola 9 milímetros, una carabina calibre 22, guantes, precintos y un automóvil que estaba registrado como robado en Quilmes.

Las pertenencias que tenía el hijo del consejal.

Además de estos elementos, se secuestraron dos teléfonos celulares, un iPhone 11 y un Samsung J2, propiedad del hijo del concejal. Asimismo, se incautó un Chevrolet Corsa utilizado en la entradera en Almirante Brown y que tenía un pedido de captura desde septiembre de 2023 por otro robo en Bosques, Florencio Varela.

El auto incautado por la policía.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Grupo Táctico de Operaciones de la Policía Bonaerense (GTO) de la Comisaría 9ª de Almirante Brown, en el marco de una investigación dirigida por la UFI Nº 11 y el Juzgado de Garantías Nº 5 del mismo distrito. El hijo del concejal quedó bajo la disposición de la UFI Nº 11 de Lomas de Zamora.

El concejal Ezequiel Horacio “Chamu” Taborda con Victoria Villarruel.

QUÉ DIJO EL CONCEJAL LIBERTARIO SOBRE LA DETENCIÓN DE SU HIJO

En respuesta a la situación de su hijo, Ezequiel “Chamu” Taborda emitió un mensaje a través de sus redes sociales: “Nunca quieras hacer las cosas bien, que la mafia puede más. Recuerden eso, el que me conoce va a saber defenderme, el que no, solo va a hablar por hablar. Siempre hice todo para ayudar al vecino, nada más”.

Ante las preguntas por el delito comentó: “Igual soy de esos que si alguien cercano a mí hace algo, que se la banque, porque yo me rompo el lomo trabajando y ganándome lo que quiero”.

El concejal Ezequiel Horacio “Chamu” Taborda con Javier Milei.

Esta no es la primera vez que Taborda se encuentra en medio de la polémica. Anteriormente, generó indignación al publicar un video en el que lanzaba insultos discriminatorios porque le habían vandalizado la camioneta, lo que generó repudio incluso entre sus propios colegas fiscales libertarios.

“Mueran todos los villeros mala leche. Estoy re caliente, mugrientos de mierda, me tengo que bancar que me rayen el local, la camioneta… Te juro voy a lastimar a alguien, no se equivoquen”, decía el funcionario en el video que luego borró.