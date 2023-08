Primarias que definen internas y complican a los ganadores

Patricias Bullrich se quedó con su supremacía interna. Derrotó a Rodríguez Larreta el domingo 13 pero el resultado no convenció. Juntos por el Cambio no resultó ser el espacio más votado, como decían muchas encuestas y creían en esa coalición. A partir de ahí las proyecciones no son fácilmente alentadoras, en parte porque la candidata presidencial no muestra aún el énfasis que sí tenía en la campaña previa a las PASO.

La que era fiel exponente del ala dura de Juntos por el Cambio (todo lo contrario del estilo consensual de Rodríguez Larreta), ahora es vista por sus seguidores como demasiado cauta. Por eso aquello de que “la noche del 13 se acostó todavía siendo halcón y el lunes 14 despertó como paloma”. Esa singular manera de diferenciar estilos políticos dentro de Juntos por el Cambio.

Luego de la foto de unidad de esta semana, que unió a ganadores y perdedores, llegan las pruebas de fidelidad del larretismo que necesitará el sector de Bullrich para aspirar a una campaña que seduzca y permita sumar votos con respecto a las primarias.

Por un lado, corresponde definir qué porcentaje tendrá el eje Larreta-UCR en las listas que competirán en octubre. Luego vendrá la tarea de seducción a los votantes que se inclinaron por la fórmula del alcalde porteño con Morales; nada asegura que haya un traslado automático, aunque es poco probable que ese electorado se incline por Massa y en menor medida por Milei. El voto a Larreta puede ser visto como el del ciudadano que pretendía ponerle fin al kirchnerismo generando un espacio más amplio, como proponía el jefe de Gobierno porteño.

Realmente, para muchos dirigentes de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich parece haber dejado de ser lo que era y ese detalle es el inquieta no sólo a su entorno; también hay muchos votantes que observan con preocupación cómo la líder que surgió de una interna parece haberse quedado sin potencia en pleno pique hacia la recta definitoria.

La deducción más rápida para encontrar los motivos de ese bajón conduce a la belicosidad que hubo en la disputa previa a las primarias. Muchas diferencias que se potenciaron con la exposición pública de ideas posiblemente hayan influido en el debilitamiento electoral. Así fue como cayó en dos años el rendimiento electoral que ilusionaba con el retorno a la Presidencia.

El escenario es mirado con alguna inquietud por la dirigencia de Cambia Mendoza, ya que en esta provincia Milei ganó con contundencia en las PASO. El escrutinio definitivo de la elección nacional en estas tierras consolidó al candidato presidencial de La Libertad Avanza con 45% de los votos contra 28,1% de Patricia Bullrich. Hay preocupación en el radicalismo local porque falta un mes para la elección general que definirá al sucesor de Rodolfo Suárez y ven que no es tan segura la apuesta a la candidata presidencial del espacio. Y Bullrich seguramente llegará en algún momento para apoyar a Cornejo.

La candidata presidencial apuesta a un mes de setiembre con buenos resultados tanto en Mendoza como en Santa Fe, que también tiene un calendario electoral desdoblado. En esta última provincia no habría mayores riesgos para el candidato a gobernador Maximiliano Pullaro. En cambio, en Mendoza la nueva fuerza liderada por Omar de Marchi obliga al radicalismo y asociados a extremar recursos para que el lujanino no llegue a la elección del 24 de setiembre pisándole los talones a Alfredo Cornejo.

Nadie supuso que la candidata presidencial a la que Cornejo juró públicamente fidelidad entrase en turbulencia en pleno vuelo. La preocupación que tenía el cornejismo era retener la mayor cantidad posible de votos logrados por Luis Petri en aquella primaria provincial de junio. Ahora, en cambio, tienen que pensar no sólo en ese detalle; también en el fenómeno llamado Milei y su posible influencia a favor de De Marchi y, además, en una candidata presidencial que tarda en levantar vuelo.

En su afán por retener a Petri y a sus votantes, Cornejo claramente ha buscado suavizar su tradicional imagen dura y por eso promete revisar algunas de sus tradicionales políticas, como sugirió en campaña quien fue su rival interno. En las cercanías del candidato hablan de un 60% de votos de Petri que pueden ser retenidos, pero los más cautos consideran sólo un 25%. Mucha diferencia, varias dudas.

Todo lo que pueda sumar Petri será muy bienvenido en el cuartel cornejista. Suponen que, ganando o perdiendo en las presidenciales, el candidato a vice de Bullrich no declinará sus aspiraciones a nivel provincial. Lo logrado en la reciente interna lo habilita para mantenerse en carrera hacia 2027.

Dos PASO que dirimieron internas y generaron sacudones en los respectivos espacios. En el caso de Mendoza, porque Petri obligó a Cornejo a considerarlo ante la amenaza que significa la nueva fuerza de De Marchi. En el plano nacional, el que parece ser más grave según los intereses de Juntos por el Cambio, si se demuestra que la fuerte disputa con Rodríguez Larreta le redujo a Bullrich recursos (votos) para la batalla que siempre anheló librar.