La elección que sacudió el tablero político local

Mendoza es una de las provincias en las que desde el punto de vista político más golpeó el resultado electoral de Milei. Y si bien el mapa de la mayor parte del país quedó coloreado por La Libertad Avanza, fue impactante observar cómo, especialmente, el viento libertario sopló con fuerza en la poderosa franja central, de la que somos parte.

El cachetazo lo sintió más la dirigencia de Juntos por el Cambio y sus expresiones locales. Compruébese el fenomenal apoyo al libertario en provincias como San Juan y San Luis, donde el peronismo ya había sido destronado luego de décadas (en San Luis desde que volvió la democracia y siempre en manos de los Rodríguez Saá) con motivo de las elecciones desdobladas en ambos territorios. La opción local en dichos casos fue más por lo que representaba cada candidato opositor al peronismo gobernante que por la coalición opositora en sí. No hay prácticamente otra explicación.

Algo parecido ocurrió en La Rioja, donde el hombre de Milei, Martín Menem, sobrino del ex presidente, perdió estrepitosamente en su momento. El domingo pasado, en cambio, la boleta con la foto del libertario fue la que arrasó. Y hay ejemplos similares en muchos otros puntos del país.

Es por ello que a una semana de las elecciones muchos políticos del oficialismo mendocino continúan en estado de shock. Se confirmó, por lo tanto, el pronóstico de que en Mendoza el líder libertario obtendría uno de los mejores resultados de la Argentina. Y ello significó para el espacio creado por Cornejo hace ocho años la peor caída: poco más de 16 puntos porcentuales de distancia.

Una de las conclusiones es que el oficialismo mendocino no pudo retener los votos que obtuvo Luis Petri en la sorprendente PASO provincial de junio. Sólo pudo conservar los que apoyaron a Alfredo Cornejo y que en este caso se trasladaron a la lista nacional que encabezó Lisandro Nieri. ¿Son suficientes? A priori, no. No hay que olvidar que tras aquel batacazo del hoy candidato a vice de Patricia Bullrich, tanto del lado de Cornejo como del de De Marchi salieron a buscar sus guarismos. Por eso ahora saldrán desde Cambia Mendoza a intentar una vez más recuperarlos y de parte de La Unión Mendocina a ver si los libertarios y los demócratas al menos se los prestan.

Por otra parte, si bien pasó nada más que una semana del huracán libertario, intuyen en los talleres cornejistas que será complicado revertir el favoritismo por Milei. Habrá más tempestad. Comienza a preocupar cierto desconcierto que se percibe de parte de Bullrich, ya como candidata, y su equipo. Con más razón si Macri sigue hablando bien de Milei, quien, con bastante astucia, sale a seducirlo públicamente con algo que al ex presidente no le desagrada: viajar; si gana, le ofrecería ser una suerte de “súper embajador”. De todos modos, el fundador de Pro ya mandó a sus allegados a decir que no aceptaría el convite.

Poco y nada se ha dicho en la semana a nivel local. Las expresiones más claras sobre el mensaje de las urnas prácticamente se escucharon esa misma noche electoral, entre caras largas, en la tradicional sede radical. El presidente partidario, Tadeo García Zalazar, buscaba justificar la caída en la disconformidad social que existe con el gobierno nacional. Aunque admitía que “los partidos políticos tendrán que hacer una reflexión”. Lisandro Nieri, el actual diputado nacional que buscará la reelección, opinó en la misma línea, aludiendo a la grave situación social y económica actual y al “cansancio de la gente”.

No faltó la voz del Gobernador en la semana. Apuesta para setiembre, cuando se vote por su sucesión, a la valoración que haga la ciudadanía de su gestión. También consideró que el resultado del domingo pasado fue como consecuencia de “la situación de incertidumbre, dolor y angustia”, además “del déficit fiscal, la falta de valor de nuestra moneda y la brecha que hay en el dólar”. Nada original, es cierto. Suárez ruega por una elección que reconozca su gestión y le permita devolverle el bastón de mando a Cornejo. Algo a priori tan sencillo que de golpe no lo es…

Y De Marchi, que fue a saludar “a dos socios” en pleno festejo por el resultado obtenido (demócratas y libertarios), es el referente local que más se beneficia, en principio, con lo sucedido en las primarias nacionales recientes. De todos modos, habrá que ver si su sector será capaz de aprovechar dicha ola, o si la gente que votó por Milei considera que La Unión Mendocina es verdaderamente una expresión política local que sintonice con un eventual gobierno nacional libertario.

En síntesis, el domingo 13 cayeron muchas especulaciones. Imaginando un posible escenario de polarización entre con el justicialismo, en Cambia Mendoza apostaban a captar votos de peronistas no kirchneristas que en su momento habían apoyado a Guillermo Carmona cuando perdió la interna con Omar Parisi. O bien al voto de peronistas que directamente se habían inclinado ese día por La Unión Mendocina. Fue sólo una ilusión, o una especulación.

Por ahí pasaba, en líneas generales, la estrategia del cornejismo ante la ausencia del nuevo espacio de De Marchi, que optó por no presentar lista de candidatos a diputados nacionales. En el oficialismo provincial ya daban casi por descartada alguna influencia del supuesto massismo local en aquellos votos no K que habían quedado un poco a la deriva. Pero todo, o casi todo, lo usufructuó el sector de Milei. No dejó oferta sin comprar.

Así comienza a recorrerse el camino hacia las elecciones generales provinciales, con un nivel de incertidumbre que pocos imaginaron.