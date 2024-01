Aumento de la pediculosis en verano: los lugares de mayor riesgo y los mitos sobre cómo se transmite

El ministerio de Salud de Mendoza advirtió sobre la necesidad de tomar medidas para prevenir la pediculosis. Desde el área subrayaron que si bien todo el año es temporada, las chances de adquirir los famosos piojos se incrementan durante el verano. Por eso, hizo especial hincapié en las escuelas de verano y otras actividades que pueden favorecer la infección.

“Así como durante los meses de clases, el colegio es el ámbito propicio para que pasen de cabeza a cabeza, durante el verano, las escuelas de verano o colonias de vacaciones representan ámbitos propicios para el desarrollo y diseminación de la pediculosis”, explicaron.

En ese marco, el Ministerio de Salud y Deportes brindó algunos consejos para los padres para evitar el contagio de piojos durante el verano, época que aumenta debido a que el clima es favorable para la reproducción de las liendres.

Las colonias de vacaciones, los areneros y las playas son los lugares más comunes en los que los chicos suelen contraerlos. Es por eso que el verano incrementa las chances de contagio, fundamentalmente por las altas temperaturas.

Esto teniendo en cuenta que la arena otorga óptimas condiciones para que las liendres continúen su incubación, inclusive tras 15 horas de haber sido desprendidas del cabello. Pero así como la arena de la playa y las altas temperaturas son favorables para la transmisión de los piojos, no ocurre lo mismo con el agua de las piletas, ya que los piojos no nadan.

Pero por otra parte, así como no nadan, los piojos tampoco saltan, como afirma el mito popular, la que salta es la pulga. Debido a que el piojo no salta, el contagio se produce por contacto directo de una persona infectada con otra o bien, por compartir elementos infestados, como peines, cepillos, colitas, fundas de almohadas, toallas y hebillas. De nada sirve realizar los tratamientos o sacar los piojos en forma regular con el peine fino, si no se toman medidas con esos objetos en los cuales el parásito puede vivir.

Cómo prevenir y combatir la pediculosis

Existen múltiples tratamientos para la pediculosis, de los cuales la mayoría sólo son parcialmente efectivos si no se los acompañan por el uso de peine fino para el retiro de las liendres.

La picazón de la cabeza es la señal de presencia de estos insectos. Si se detecta que tu hijo tiene piojos, se aconseja:

- No utilizar sustancias peligrosas (como kerosén, insecticidas, productos para animales, etc.) porque pueden ser tóxicas.

- Consultar en el centro de salud qué producto es adecuado para colocar en el cuero cabelludo.

Además, para disminuir la probabilidad de reinfección:

-Revisar diariamente la cabeza de tu hijo y pasarle un peine fino de metal.

- Evitar compartir y que tu hijo comparta elementos que están en contacto con el pelo (hebillas, peines, vinchas, almohadas, abrigos).

- Aplicarle a tu hijo vinagre en el pelo (no en el cuero cabelludo), ya que ayuda al desprendimiento de las liendres.

- Lavar la ropa, las sábanas y los peines con agua caliente.

Es importante dejar pasar de 7 a 10 días después de un primer tratamiento, para ver si hay piojo o picazón y, en caso positivo, repetir el tratamiento. La indicación habitual es hacer dos veces el tratamiento para asegurarse que se ha eliminado a piojos y liendres viables.