Las escuelas de verano en Mendoza costarán hasta $150.000 por chico esta temporada

Desde el inicio de noviembre muchos padres comenzaron a averiguar los precios de las escuelas de verano para la temporada 2024 y se encontraron con una “dolorosa” novedad: este año tendrán que desembolsar hasta 150.000 pesos por niño. Sin embargo, los precios son variados de acuerdo a cada club. Algunos ofrecen facilidades de pago y otros, precios fijos hasta antes del balotaje presidencial, una opción para ganarle a la inflación.

Durante las vacaciones de verano, muchas familias optan por llevar a sus hijos a la colonia ya que el período de receso escolar es de casi dos meses y el cuidado de los hijos es un tema a resolver para muchos. Por eso, el deporte, la pileta y las propuestas de recreación son una opción atractiva para sortear las altas temperaturas y que los chicos disfruten. “Además de que los chicos hagan deportes y amigos, los padres podemos continuar con nuestras actividades laborales”, comentó Analía, quien planea enviar a su hija este verano.

La situación económica del país, el desconcierto de las elecciones y las escasas expectativas positivas para el próximo año generan alteraciones e indecisiones en las instituciones, por lo que a la mayoría de los lugares que brindan actividades recreativas les llevó tiempo definir los costos de la temporada 2024.

Los valores aumentaron un 100%, en promedio, respecto de 2023. Algunos clubes ofrecen descuentos si el pago es en efectivo, cuotas sin interés e incluso mantienen el precio si se paga antes del balotaje.

La mayoría de los clubes privados lanzó las inscripciones la semana pasada y, en promedio, el valor de la temporada de verano ronda los $100.000 para los no socios y los que son miembros cuentan con un descuento no muy significativo. Otra alternativa son las colonias municipales gratuitas, pero que poseen cupos limitados.

Las cifras del verano

En el club Mendoza de Regatas indicaron que el programa de verano inicia el 18 de diciembre únicamente para socios y la inscripción por un solo niño cuesta $147.000 pesos, aunque se ofrecen beneficios por hermanos inscriptos y el pago puede ser con tarjeta de crédito hasta en tres cuotas sin interés.

En el club deportivo Andes Talleres el costo para socios es de $93.000 y para no socios de $140.000. Mientras que el año pasado el valor de la cuota para socios fue de $38.000 por alumno y para los no socios de $59.000. Los precios vigentes se mantienen hasta el 18 de noviembre y luego pueden aumentar. Los que accedan, además de natación, pueden realizar diferentes actividades recreativas y físicas como fútbol, hockey y básquet. “Es un club familiar y muy tranquilo. Hace cinco años que vamos y estamos muy conformes”, dijo Cristina Torres, socia de Andes Talleres.

El club Leonardo Murialdo también iniciará la temporada de verano el lunes 18 de diciembre, luego de que culminen las clases en el nivel primario. Las actividades están pensadas para niños de 3 a 14 años y es uno de los pocos clubes que ofrece opciones durante tres turnos: por la mañana, tarde y jornada extendida de 9 a 17.30.

Los valores varían de acuerdo con el turno al que asista el menor. En la mañana los socios abonan $78.000, los alumnos del colegio Murialdo $89.000 y los no socios $98.000. Mientras que en el turno tarde deberán abonar $69.000 los socios y $83.000 los no socios. En tanto, la jornada extendida costará $98.000 para socios y $123.500 para quienes no estén asociados.

La sede cuenta con actividades como natación todos los días, futsal, fútbol, básquet, hockey sobre césped y sobre patín, voley, atletismo, triatlón. Además tiene celebraciones como fiestas de disfraces, día del sándwich, campamentos y más.

Los precios son promocionales pagando en efectivo o con transferencia hasta el 19 de noviembre. Tras las elecciones presidenciales, están sujetos a modificación.

Otras opciones para pasar el calor

Desde el club de la Universidad Nacional de Cuyo se informó que el cronograma de inscripciones para la colonia inició el 6 y se extenderá hasta el 14 de noviembre de forma online, para adherentes que no tienen relación con la casa de estudios.

Mientras que socios y no socios podrán inscribirse desde el 25 de noviembre al 1 de diciembre a través de la página oficial de la universidad. La colonia está destinada a niños desde 3 años hasta jóvenes de 17.

Para socios adherentes el costo inicia en $67.000 más la inscripción y para los no socios es de $110.000 por niño, mientras que los asociados a la universidad inician con costos desde $60.000. Sin embargo, hay descuentos de un 10% pagando en efectivo y descuento por hermanos inscriptos.

Otra opción para pasar el verano en la UNCuyo es realizar la temporada de pileta de forma individual o con un grupo de estudiantes. Para un grupo familiar de cuatro integrantes cuesta hasta $230.000, con interesantes descuentos para estudiantes y socios.

Colonias municipales, la alternativa económica

Una opción más amigable al bolsillo es inscribir a los niños en las colonias municipales, que son gratuitas en su mayoría, pero tienen cupos limitados, por lo que hay que estar atentos a las fechas de inscripción.

Desde la Municipalidad de la Ciudad estimaron que mandar a los chicos a la colonia costará alrededor de $27.000 por niño. Sebastián Vida, jefe de Deportes de la comuna y responsable de las escuelas de verano, comentó a Los Andes que las propuestas para encarar el verano comenzarán el 18 de diciembre y finalizarán el 16 de febrero.

La escuela de verano de la Ciudad funcionará de lunes a viernes de 9 a 12.30, destinada para chicos de 4 a 12 años, con grupos de 30 niños por edad. No es sólo para los chicos de Capital, aunque se prioriza a los vecinos. Vida adelantó que las preinscripciones se realizarán de forma online a fines de noviembre con cupos limitados.

Desde Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Guaymallén indicaron que esperan definiciones sobre inscripciones e inicio de actividades para sus colonias de verano gratuitas. “Si bien es gratuito, los cupos son limitados y dependen de cada polideportivo, club o camping”, apuntó Cristian Arias, director de Educación y Deportes de Guaymallén. En el caso de Godoy Cruz, las escuelas de verano son exclusivas para los vecinos de ese departamento.

Por lo tanto, las opciones para los que padres será mantenerse atentos a las inscripciones para las colonias gratuitas o hacer malabares para congelar los precios lo antes posible y ganarle a la inflación, que no se detiene.