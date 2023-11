Video: Diana Mondino generó polémica al comparar el matrimonio igualitario con “tener piojos”

La electa diputada libertaria y posible canciller de Javier Milei, Diana Mondino, encendió una nueva polémica al mezclar en una definición el matrimonio igualitario y tener piojos. La frase de la economista fue en la misma entrevista en la que defendió la idea de un “mercado de órganos”, que generó controversias y terminó en declaraciones cruzadas entre Milei y su rival Sergio Massa. Ahora las redes sociales reflotaron otro polémico dicho de Mondino.

“Como liberal estoy de acuerdo el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Déjame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos”, dijo sin vacilar Mondino durante una entrevista con LN+ y sin ahondar en el sentido de la queja.

Fue cuando el periodista Luis Novaresio le preguntó si estaba en la agenda de Milei derogar esa ley y la del acceso al aborto. Al justificar su respuesta, Mondino dijo que hay “normas que para la convivencia social se tienen que poner”, y agregó: “Pero si hay algo que hace más feliz a una persona y no afecta a otros, por qué no”.

Con la nueva polémica instalada y las críticas que se repetían en las redes, Mondino compartió ese fragmento de la entrevista en su cuenta de la red social X y aseguró que en La Libertad Avanza están “a favor de todos los proyectos de vida”.

“La única igualdad es ante la ley, por eso estamos en contra que el Estado nos robe mediante impuestos el fruto de nuestro trabajo para dárselo a medios que lo usan para mentirnos”, sostuvo.

