Diana Mondino en Nueva York: reunión con empresarios y hoy pedirá por Malvinas en la ONU

La Canciller Diana Mondino participará este martes en la sesión sobre la Cuestión de las Islas Malvinas del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Mondino se presentará ante la ONU para reafirmar el derecho soberano de Argentina sobre las Islas Malvinas y exigir que el Reino Unido inicie negociaciones diplomáticas con Argentina para poner fin a la ocupación ilegítima del territorio. La Canciller, quien llegó a Nueva York desde Suiza después de participar en la Cumbre Global por la Paz convocada por Volodimir Zelenski junto al presidente Javier Milei, expondrá en el Comité Especial de Descolonización de la ONU. En esta sesión se tratará un proyecto de Resolución presentado por Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

En Nueva York, Mondino comenzó una agenda de trabajo que incluyó una reunión con líderes del sector privado el lunes y continuará con su intervención sobre la Cuestión de las Islas Malvinas el martes en la Sesión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas.

Durante su primera jornada, Mondino tuvo un encuentro con el vicepresidente de Políticas de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Editor en Jefe de Americas Quarterly, Brian Winter; la Vicepresidenta de Programas de Políticas Públicas y Relaciones Corporativas de AS/COA, Ragnhild Melzi; y un grupo de unos 30 ejecutivos de importantes empresas que mantienen operaciones en Argentina o están explorando oportunidades de inversión en el país.

