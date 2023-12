Costará más de $100.000 la temporada de pileta en algunos clubes de Mendoza

Se acerca el verano, por lo que los clubes y campings de la provincia ya alistan sus instalaciones para recibir a los socios, no socios y turistas que deseen pasar los días de calor en una pileta al aire libre.

Como sucede con la mayoría de los servicios y actividades recreativas, los costos aumentan debido al contexto económico del país y a la hora de pagar la temporada, hay que tener el cuenta el incremento.

Tanto en el Gran Mendoza como en otros puntos de la provincia, los clubes abren su temporada en diciembre y la cierran en marzo, en algunos casos dependiendo de la fecha de inicio del ciclo lectivo. Las instituciones ofrecen algunas promociones para socios que posean grupo familiar y hay otras que directamente trabajan cobrando por día.

En el Gran Mendoza hay diferentes clubes deportivos que cuentan en su sede con una pileta, donde generalmente los socios concurren en el verano para escapar de los días cálidos. En el Club Mendoza de Regatas, uno de los más convocantes de la provincia, no se cobra por temporada de pileta ya que los socios de la institución pueden acceder a la misma –sea en sede del parque General San Martín, El Torreón o El Carrizal- con el pago de su cuota.

Lo que aclararon desde el club es que los socios deberán pagar lo que se llama “permiso de pileta”, cuyo ticket tiene una duración de 30 días e incluye dos revisaciones médicas con una periodicidad de 15 días.

En caso de que el veraneante desee hacerse socio para usar las instalaciones, la inscripción tiene un costo de 60.000 pesos en diciembre y la cuota tiene un valor de 9.000 pesos por mes para mayores de 18 años. El carnet que se entrega tiene un costo adicional de 6.000 pesos.

Otro de los lugares muy concurridos por los mendocinos en el verano es el camping que tiene el Centro Empleados de Comercio (CEC) en Guaymallén. Allí, ayer iniciará la temporada de pileta y, según informaron, para los socios afiliados al sindicato el costo de 55.000 pesos por grupo familiar de hasta cinco personas, mientras que quienes no pertenezcan al gremio deben abonar 90.000 pesos por la temporada y por grupo familiar.

En el caso del club Andes Talleres, ubicado en Godoy Cruz, la temporada piletera tendrá un valor de $157.000.

Gimnasios municipales, una opción más barata

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció sus valores para esta temporada de verano en las piletas que tienen los gimnasios 4 y 5. Desde la comuna explicaron que la inscripción está abierta a todo el público, aunque el precio varía de acuerdo al domicilio de la persona.

Por ejemplo, con domicilio en Ciudad y siendo una sola persona, debe pagar 5.175 pesos la temporada y si residiera en otro departamento, el costo es de 6.210 pesos. Además, hay descuentos por ser hijo de empleados de la comuna y por poseer algún plan social.

Quienes asistan en pareja deberán pagar 7.452 pesos si residen en la Ciudad de Mendoza y 9.315 pesos si viven en otro departamento.

De tres o más integrantes por grupo familiar, el valor de la temporada en estas piletas es de 13.455 pesos para residentes en Capital y de 16.146 pesos para quienes vivan en otro lado. Un dato importante es que estas piletas abren sólo los sábados y domingos de 14 a 20.

La apertura de la temporada de piletas en los gimnasios 4 y 5 de Ciudad está enmarcada dentro del programa “Mi gimnasio es mi club” y se realiza en paralelo a las colonias de verano para los chicos.

Escapadas a campings

La situación de los campings en El Carrizal es distinta a la de las piletas que se ubican en el Gran Mendoza.

Al estar ubicados a más de 60 kilómetros de la Capital provincial, la modalidad de atención de los campings con pileta es el cobro por día, tanto a socios como a personas que no estén asociadas a esos clubes.

“Los clubes que tienen sedes en otro lado, como Regatas, sí tienen socios y ellos entran gratis pero pagando un porcentaje de la pileta. En cuanto a los que no son socios, pagan la tarifa completa que, aproximadamente, estará en 2.500 pesos por día con acceso a la pileta”, comentó el encargado del camping del club Anchipurac en El Carrizal.

Opciones en el Sur

En el Sur de Mendoza, puntualmente en San Rafael, el camping de la Unión Empleados de Comercio tiene un valor de 36.000 pesos por temporada por persona y 120.000 si es un grupo familiar. En caso de abonarlo de contado, hay un descuento de 10.000 pesos.

En otros de los clubes reconocidos de ese departamento, como es el caso del Tenis Club, el valor de la temporada para socios es de 40.000 pesos por grupo familiar de hasta cuatro personas. Allí no reciben a no asociados. En el caso de que alguien que no sea socio, quiera ir por la temporada, debe asociarse pagando la inscripción correspondiente y la cuota, que ronda los 4.000 pesos mensuales.

En otra de las instituciones que cuenta con sede con pileta, el Club de Pescadores, el valor de la temporada para sus socios es de 15.000 pesos por persona, mientras que aquellos que no sean socios del club pueden ir por día y abonar 6.000 pesos. A estos valores hay que sumarle la revisación médica, que se paga por única vez y tiene un costo de 700 pesos.

Desde el año pasado, en San Rafael volvió a funcionar el camping municipal en el distrito Valle Grande, uno de los puntos turísticos más visitados durante el verano. El acceso a este sitio es gratuito cuenta con fogones para hacer asado, baños, mesas y se permite el acceso al río.