Para coleccionar: Rodrigo Isgró, el mendocino que aportó la sexta medalla “mendocina” a la Argentina

A lo largo de la historia deportiva de nuestro país, no son muchos los mendocinos que han podido integrar equipos nacionales en Juegos Olímpicos. El número es de 40 atletas que nos representaron con los colores celeste y blanco de la bandera nacional. Sin embargo, muchos fueron los éxitos. Con el bronce que consiguió Rodrigo Isgró en Tokio 2020, Mendoza le aportó su sexta medalla a la Argentina de las 75 que acumula en el historial general.

Un logro por más importante, porque no solamente se trata del primero que consigue la delegación albiceleste en tierras niponas, sino también porque llegó a través del Rugby, un deporte que volvió a estar en el calendario olímpico a partir de Río de Janeiro 2016. Cabe recordar que esta disciplina debutó en los Juegos de París de 1900 (sólo compitieron los países de Francia, Alemania y Gran Bretaña), luego se lo incluyó en Londres de 1908, en Amberes de 1920 y París de 1924. Pero poco después de estos últimos, el Comité Olímpico Internacional (COI) excluyó al rugby como deporte olímpico. Desde ese momento se trabajó mucho para que la ovalada tuviera nuevamente su inclusión a una olimpíada. Y así fue como en la cita brasileña volvió a ser considerado como disciplina olímpica, y en cuya edición el mendocino Axel Muller nos representó dignamente.

Ahora, el turno fue de Isgró. El joven surgido de Mendoza RC, se presentó junto a los Pumas 7, en un grupo que también integraban Corea del Sur, Australia y, la gran temida, Nueva Zelanda. Y fueron de menos a más, aunque en líneas generales, el rendimiento fue parejo. Nuestro representante que compartió la experiencia con Santiago Alvarez Fourcade, Lautaro Bazán Vélez, Lucio Cinti, Rodrigo Etchart, Luciano González Rizzoni, Santiago Mare, Ignacio Mendy, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Gastón Revol y Germán Schulz, había mostrado su ilusión antes de emprender viaje a Japón, y nos dijo: “Estamos muy ilusionados. Sabemos que es una zona difícil, pero para ganar una medalla hay que ganarles a todos. Hoy solo pensamos en ajustar detalles para llegar de la mejor manera”.

Con el objetivo cumplido, habló con TyC Sports y mostró su felicidad por el bronce que recibió por parte de la organización de Tokio 2020: “Es una mezcla de senaciones que no me entra en el cuerpo. Lo comparto con mi familia y amigos. Fue con mucho esfuerzo y sacrificio. Dejamos de lado muchas cosas, con mucho tiempo fuera de casa. Pero se disfruta el doble porque se formó un grupo de amigos muy bueno, es una familia. Me explota el corazón y tengo una felicidad enorme”.

Medallas mendocinas en los Juegos Olímpicos

Así, el deporte provincial en su conjunto aportó su sexta medalla para que Argentina sume una más a su historial. La primera presea y único oro conquistado por un mendocino, vino de la mano del boxeador Pascual Pérez, en Londres en 1948. “Pascualito” fue el segundo deportista de Mendoza en participar de este gran evento mundial. Lo hizo en la categoría mosca, donde brilló de manera excepcional, venciendo en la final y por puntos, al italiano Spartaco Bandinelli. Después de esa gran performance, Pérez empezó a forjar una carrera impecable que seis años más tarde lo encontraría entre los selectos de ese deporte, siendo además, el primer boxeador de nuestro país en consagrarse campeón mundial.

Tuvieron que pasar 48 años para que otro mendocino volviese a estar en un podio olímpico. Y nuevamente esa emoción se produjo con el boxeo como denominador común, aunque en esta ocasión fue Pablo Chacón, quien se metió entre los mejores al conseguir el bronce en los Juegos de Atlanta de 1996, en la división pluma. El lasherino tuvo un rendimiento espectacular bajo la dirección del cubano Sarbelio Fuentes, aunque en la ronda de semifinales mucho no pudo hacer frente al tailandés Somluck Kamsing, quien lo superó claramente y luego sería medalla de oro. Además del gran orgullo de haberse quedado con una presea olímpica, Chacón con tan sólo 21 años compartió el podio con quien sería con el tiempo un grande del boxeo mundial; el norteamericano Floyd “Money” Mayweather.

Más acá en el tiempo, en 2004 fueron cuatro los mendocinos que integraron la delegación nacional que compitió en Atenas, entre ellos estaban el boxeador Daniel Brizuela (eliminado en primera ronda), el tenismesista, Oscar González (no pasó la primera ronda) y la nadadora Florencia Szigeti (no se clasificó a las finales de 50 y 100ms libre). Sin embargo, fue la jugadora de Marina Di Giácomo, integrante de Las Leonas, quien ganó la medalla de bronce con el equipo albiceleste al derrotar por el tercer puesto a su similar de china China.

Años más tarde, Londres volvió a ser sede de los JJ.OO (2012) y de nuevo el hockey aportaría medalla para la cosecha histórica de nuestra provincia. En esa ocasión, las privilegiadas que estuvieron cerca de tocar el cielo con las manos fueron Silvina D’Elía y Macarena Rodríguez, jugadoras claves en la columna vertebral del equipo argentino que perdió la final frente a Holanda, por 2 a 0. Así las mendocinas le daban a Mendoza la única medalla que no tenía: plata.