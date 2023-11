Luciano Abecasis: “Mi intención es continuar en Independiente Rivadavia”

Luciano Abecasis, desde siempre tiene una relación muy particular con nuestra provincia. Una historia estrecha y afectiva que lo une a Mendoza, desde la primera vez que llegó a Godoy Cruz y hasta este presente en Independiente Rivadavia, con quien ascendió a Primera División.

En 2015, tras su salida de River Plate, el lateral rosarino vivió algunos momentos de incertidumbre y, mientras decidía si continuaba jugando al fútbol, recibió una oferta para venir al Tomba. Le comentó a su papá, el reconocido humorista “Chiqui” Abecasis, sobre la propuesta. El consejo de su padre fue fundamental, porque le sugirió que probara: “Porque algo de mendocino vos tenés”, le dijo.

Fue la decisión más acertada de “Lucho” Abecasis, quien tuvo una etapa muy valiosa en su carrera durante tres temporadas en el Expreso mendocino. A sus 33 años volvió a Mendoza con una nueva consigna y proyecto deportivo: el ascenso de Independiente Rivadavia. No lo dudó y apostó nuevamente por la provincia, donde alguna vez relanzó su carrera y no se equivocó. “Ha sido un año muy importante para mí, por el nacimiento de mi hijo, que es mendocino y además, esta provincia me sigue regalando cosas muy lindas”, dice el lateral derecho del Azul del Parque, quien espera continuar en la institución a la cual llegó procedente de San José Earthquakes, de la Major League Soccer de los Estados Unidos, y Banfield, en cuyos equipos compartió la pasada temporada.

-En algún momento de tu vida viniste a Mendoza a rearmar tu carrera deportiva.

-Sí, cuando vine a la Bodega (Godoy Cruz), al principio dudé, porque no quería jugar más, pero fue una gran decisión venir y me fue bien. Me devolvió las ganas de seguir en esto tan hermoso que es el mundo del fútbol.

-Volviste con un nuevo proyecto, en Independiente, y tenés la posibilidad de regresar a Primera División.

-Esta provincia me sigue regalando muchas cosas lindas. Creo que tiene que ver con el laburo que uno hace, el profesionalismo, el posponerse siempre en función del grupo o de los clubes donde uno llega para jugar. Cuando me tocó en la etapa anterior, con un plantel histórico en Godoy Cruz que hizo un cambio de mentalidad y terminó muy bien, sentí que acá podía radicarme. Por eso, esto que hicimos tan rápidamente en la Lepra, es un privilegio también, más allá de que lo buscamos. Trabajamos para eso y pudimos coronarlo con el título. Hicimos un gran torneo, donde la lucha fue dura. Gracias a Dios nos tocó a nosotros. Reitero, esta provincia me vuelve a dar una gran alegría deportiva, no solo a mí sino también a mi familia.

-Cuando estabas por abandonar el fútbol te ofrecieron venir a Mendoza, lo charlaste con tu papá y él te dijo algo muy particular, ¿Qué fue?.

-Me dijo: “Andá, probá y fijate… si te sirve de algo, vos naciste a los 9 meses y un día de la luna de miel que hicimos con tu madre en Mendoza. Por lo tanto, algo de mendocino tenés”. Hoy Mendoza me regala este título con Independiente y la alegría de todos los hinchas. Ha sido un año muy importante en lo personal y en lo deportivo, por el nacimiento de mi hijo, que es mendocino.

Ascenso histórico. Independiente Rivadavia se consagró campeón de Primera Nacional al superar en la final a Almirante Brown por 2 a 0 y, jugará en la Liga Profesional 2024.

-Una vida deportiva en Mendoza muy particular.

-Sí, aposté mucho cuando venía acá, principalmente en el plano deportivo, porque en lo familiar sabemos de la calidad de vida que tiene la provincia y ahora, Independiente me regala poder darle otro gran salto de calidad a mi carrera. Estamos muy contentos.

-Quedan en la historia del club como el equipo que logró un ascenso soñado.

-Somos consciente de eso. A mí me pasó en River Plate. Eso te abre las puertas para siempre, por la eternidad en los clubes. A River vuelvo y es como si fuese mi casa. Siempre fui un convencido que nosotros íbamos a salir campeones, que se nos iba a dar el ascenso con la Lepra. Había muchas herramientas para poder hacerlo, por suerte, nos ayudamos todos bajo esa convicción, bajo ese objetivo y bueno, esa comunión llevó a que hoy Independiente esté en Primera División por primera vez en la historia.

- ¿Una apreciación sobre Alfredo Berti?

-Alfredo es un grande. Un tipo con una humildad increíble que se puso a disposición nuestra. Hoy, lo puedo decir, cuando él llegó me dio un lugar trascendental en este grupo, ya lo tenía porque tenía el respeto de mis compañeros, pero él tuvo unas palabras que me generaron mucho compromiso y me dio un lugar muy importante en este plantel. Me dijo que me apoyaría en todas las decisiones. Se fueron dando los resultados y nos fuimos acompañando. Gracias a Dios logramos el título. Es una lástima que no siga en el club.

El entrenador Alfredo Berti fue quien condujo al equipo mendocino a un ascenso histórico. El rosarino renunció hace algunos días y no continuará dirigiendo a los Azules.

-¿Cuánto tuvo que ver lo afectivo en el grupo?

-Creo que el diferencial que tuvo equipo fue eso. Estábamos todos atrás de lo mismo, posponiendo nuestra figura por debajo de la del equipo. Necesitábamos enaltecer las figuras de muchos chicos que venían de una carrera muy luchada, que tienen grandísimas condiciones y que iban a ser claves en este torneo, y salió bien. Todos sabíamos que nadie iba a conseguir nada solo. Aposté siempre por y para el grupo, por y para el equipo… ahí está el resultado.

-¿Vas a seguir en Independiente?

-Vamos a ver. Tengo que sentarme a charlar con la comisión directiva. Entiendo que ellos quieren que siga, también tengo ganas de continuar. Así que no considero que haya problemas para que continúe.

-¿Nos contás un poco sobre el duende?

-Cuando llegué me contaron que el Duende había acompañado en el último ascenso al club, que era una de las cábalas. Me tomé el trabajo de saludarlo cada mañana cuando llegaba, y al mediodía cuando me iba. Lo saludé religiosamente todos los días, evidentemente nos acompañó.

-¿Algún agradecimiento especial?

-Por momentos siento que fui el sostén emocional del plantel y, Laila mi esposa me sostuvo a mi. Tuvo un trabajo bastante más bravo conmigo. Por eso quiero agradecerle a ella, que me acompañó y que se aventuró conmigo en esta travesía, donde poníamos mucho en juego, y por suerte, logramos un gran resultado.