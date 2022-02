Fuego cruzado: Wanchope Ábila rompió el silencio y fue durísimo con el Consejo de Fútbol

Ramón Ábila habló por primera vez desde su llegada a Colón y fue muy crítico con el Consejo de Fútbol de Boca, al que le había dedicado un polémico posteo en redes sociales. “Desde la primera vez que me fui, sabía que no iba a volver a jugar en el club”, afirmó en declaraciones a ESPN.

El delantero destacó que “lo que molestan son las formas y el trato”. Además, agregó: “Estoy tranquilo, porque nunca le falté el respeto a nadie. Lo único que quería era que me comunicaran qué iban a hacer conmigo para tener alguna certeza y poder tomar una decisión sobre mi futuro”.

🔵🟡 Wanchope Ábila habló de su salida de Boca: "Quería estar en un lugar en el que me quieran. Si no gustaba por las lesiones o los kilos de más, está perfecto. Pero tenían que comunicarme la decisión".



🎙️ ESPN pic.twitter.com/W3NXZQ4jxG — Diario Olé (@DiarioOle) February 15, 2022

Con respecto su préstamo a la MLS, el atacante contó la extraña situación que vivió. “Russo (Miguel) me dijo que me iba a tener en cuenta y a los dos días me citaron para decirme que me iba a préstamo a Nacional. Me tomó por sorpresa. Les dije que tenía mejores lugares para irme a jugar”, manifestó.

Wanchope también respondió a las acusaciones por sus lesiones y deslizó que “el cuerpo técnico no reacciona con todos de la misma manera”. En tanto, añadió: “Es un club que demanda mucho y es el mejor del mundo. Lo extraño, porque su gente es única. Nunca dudé de vestir esa camiseta”.

"TUVE LA SUERTE DE CUMPLIR MI SUEÑO..." así se despide Wanchope Abila de Boca: jugará en Colón. pic.twitter.com/oo1BD0Bi5e — SportsCenter (@SC_ESPN) February 15, 2022

Sobre si su relación con Carlos Tevez pudo haber afectado para este desenlace, Ábila dejó sus sensaciones. “No lo sé, pero vamos a ser amigos para toda la vida. Es mi ídolo futbolístico y todo el mundo sabe cómo pienso. Siempre di todo y los hinchas me demostraron todo su cariño”, expresó.

Wanchope Ábila y su posteo antes de irse de Boca

“Era lo más sano y ya no había tiempo”, explicó sobre el mensaje. En relación a lo que hizo, continuó con la justificación: “Tenía que defender mi trabajo. No quería cobrar sin jugar. “Ellos se sacaban un gasto innecesario y yo seguía con mi carrera. El entrenador ni nadie se había acercado”.

¡Wanchope Ábila habló en #ESPNF12 y tuvo grandes palabras hacia Boca y su gente! 🔵🟡



¿Lo van a extrañar los xeneizes? ⚽ pic.twitter.com/yo3wkb9aUv — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 15, 2022

El futbolista salió al contraataque por el comunicado de prensa que sacó el club para informar que estaba lesionado. “Tuvieron la valentía de publicar eso que no era verdad, pero no para dar la cara. Las cosas me las enteraba por atrás y por lo que decían los periodistas”, sentenció Wanchope.

La relación con de Wanchope Ábila con Riquelme en Boca

El flamante refuerzo de Colón no fue tan duro con Román. “Nunca fue parte del Consejo de Fútbol. Siempre lo vi como el vicepresidente. Con nosotros hablaba poco y teníamos un buen diálogo. Cordial y respetuoso. Un día mi hijo lo vio en el palco, se quiso sacar una foto y accedió”, narró.