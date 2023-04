El Kun Agüero comparó a las hinchadas de Boca y River y reveló cuál es la más fanática de la Argentina

Ya retirado de la actividad profesional, Sergio Agüero parece haber encontrado una segunda vida en el mundo del stream. En su canal de Twitch se encarga de hablar con sus seguidores y de tocar diversos temas extrafutbolísticos.

Claro está, que en ocasiones es consultado por el detrás de escena y todo lo que rodea a los vestuario. En esta ocasión, el Kun fue invitado a un directo con el streamer español Ibai Llanos y se prendió a uno de los debates más grandes en el fútbol argentino, que está relacionado con la pasión que emanan clubes como Boca y River.

Kun Agüero y sus streamings ya son un clásico en plataformas. (Captura de Imagen)

Lejos de ponerse el cassette, el exfutbolista fue claro al expresar su opinión: “Los hinchas de Boca son mucho más fanáticos que los de River. Boca sale campeón de la liga y los hinchas son capaces de ir al Obelisco una semana seguida. Un fanático en serio capaz que está un mes ahí”, arrancó diciendo el Kun en Twitch

Luego, comparó a ambas hinchadas y sostuvo: “Los de River son más light, van una vez o capaz ni van si salen campeón”. Ibai, por su parte, escuchaba atónito lo que Agüero tenía para decir.

“Lo digo porque tengo amigos de Boca y los veo que son muy fanáticos. Juega Boca y, dos horas antes, están hablando quién juega, que el técnico tiene la culpa, que este por qué juega. Es un grupo normal, pero que dejen de hablar de Boca”, cerró entre risas.

El Kun Agüero asustó a todos al sufrir una arritmia en vivo

El Kun Agüero sufrió una “mini” arritmia mientras estaba haciendo un vivo de Twitch junto al streamer español Ibai Llanos. “Mirá si me muero” le dijo en chiste a su colega que se veía muy asustado.

“Creo que sufrí una “mini arritmia” dijo el Kun mientras se llevaba la mano al pecho. En ese momento, el ex jugador de la selección argentina recurrió a una aplicación en su teléfono que, a través de un chip, le manda una señal a su médico y él le avisa lo que le ocurrió.

Al día posterior, el propio exfutbolista publicó un video en sus redes sociales, donde dijo: “Hola gente. Bueno ahí ya muchos están preguntándome qué tal estoy. No se preocupen, fue una boludez. Así que ya está todo bien, los médicos me dijeron que está todo bien, no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá”.