Susto en vivo: El Kun Agüero sufrió una arritmia en un stream con Ibai Llanos

El Kun Agüero sufrió, según él mismo explicó, una “mini” arritmia mientras estaba haciendo un vivo de Twitch con el streamer español Ibai Llanos. “Mirá si me muero” le dijo en chiste a su amigo que se veía muy asustado.

“Creo que sufrí una “mini arritmia” dijo el Kun mientras se llevaba la mano al pecho. En ese momento, el ex jugador de la selección argentina recurrió a una aplicación en su teléfono que, a través de un chip, le manda una señal a su médico y él le avisa qué pasó.

“Fue raro” le comentó el Kun a Ibai, que se mostraba bastante preocupado por la situación. El español insistía con llamar al médico y cortar el vivo de Twitch, pero el argentino intentaba calmarlo minimizando el hecho. De todas maneras, se lo notó algo asustado y pendiente de su celular, por si su médico contestaba.

“Llevalo al médico, está raro el Kun” fue uno de los mensajes que leyó el astro argentino de los seguidores del vivo, quienes también se alertaron ante la reacción de Agüero.

El susto del Kun tras sufrir una arritmia en vivo

El episodio sucedió cuando los streamers llevaban más de dos horas de vivo. En los último minutos, a Ibai se lo puede ver ansioso y más pendiente del teléfono que el propio Kun. El español quería convencerlo de cortar el vivo, pero el argentino no quería y le atribuyó todo al hambre porque no habían comido.

“Pará que ya no vamos, no seas gilipollas” le gritó Agüero a Llanos cuando este iba a cortar todo. El mensaje del médico no llegó y el Kun le encargó a su amigo, que en su próximo stream cuente qué paso.

LA SALUD DEL KUN AGÜERO

El 30 de octubre del 2021, el Kun Agüero paralizó al mundo entero cuando, en medio de un partido entre el Barcelona (equipo al que recién llegaba) y el Alavés, se descompensó, llevó la mano al pecho y tuvo que salir de la cancha. Inmediatamente, el jugador fue internado.

Al principio todo era incierto, pero una vez que se confirmó que sufría de arritmia cardíaca, el Kun se vio obligado a dejar el fútbol profesional. En una conferencia de prensa, el astro argentino comunicó su decisión visiblemente triste y consternado por la situación.

Desde entonces dedica su vida al stream, a los e-games y a la Kings League, la nueva liga de fútbol comandada por Gerard Piqué y en la que el argentino es presidente de la franquicia “Kunisports”.

QUÉ ES UNA ARRITMIA CARDÍACA

Una arritmia cardíaca es un latido irregular del corazón, que ocurre cuando los impulsos eléctricos que coordinan el órgano principal del sistema circulatorio no funcionan adecuadamente.

De esta forma, la señalización defectuosa hace que lata demasiado rápido (taquicardia), demasiado lento (bradicardia) o de forma irregular.

Las arritmias cardíacas pueden manifestar síntomas como la sensación de aleteo o de corazón acelerado que pueden ser inofensivas. Sin embargo, algunas otras expresiones pueden provocar signos y síntomas molestos, e incluso hasta poner en riesgo la vida.