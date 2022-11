Así funciona el “Kuniverse”, el espacio de metaverso sobre el Kun Agüero

Son términos nuevos: Metaverso, Web3, NFTs, skins, avatars. Hay un mundo virtual en el que estas palabras son moneda corriente y, aunque puedan resultar a priori inentendibles para muchos, millones de personas (y de dólares) circulan por estos espacios.

“El metaverso, como concepto, se acuñó por 1980 y salió en un libro de ciencia ficción. Hablaba de este espacio virtual donde la gente se iba a poder conectar y tener una vida paralela. Donde iba a poder interrelacionarse, ganar plata, vender. Actualmente ese concepto quedó bastante antiguo, pero prometía mucho más de lo que actualmente se puede hacer. Hoy hay una tendencia, si se quiere, de llamar metaverso a todas las plataformas virtuales como Instagram, TikTok y otras redes sociales, pero no es así”, precisa Sofía Englebienne, Fundadora y CEO de Eter, quien se asoció a Sergio “Kun” Agüero para crear el metaverso Kuniverse, dentro de The Sandbox (plataforma virtual).

“Actualmente, como metaverso, podemos definir a las plataformas digitales inmersivas en las que uno puede entrar y recorrer de manera 360. Son interactivas porque te permiten cliquear en contenidos, interactuar, comprar, vender, jugar, y además sociabilizar y encontrarte con personas ahí dentro. Hay distintos metaversos, algunos son más o menos poblados, pero todos tienen en común que están en la Web3, eso quiere decir que están en block change y eso permite que se puedan comprar y vender todos los bienes digitales que se acuñen en ese mundo (criptomonedas, NFTs, etc.). Se desata toda una economía generada por el usuario. En videojuegos cerrados como Fortnite los usuarios pueden comprar una espada, pero no pueden crearla y venderla, y esto es lo que está viniendo a cambiar un poco el juego”, aclara Sofía.

“Esto permite que diferentes marcas, o simplemente personas, creen sus propios universos, inviten a sus comunidades a interactuar ahí dentro, jugar, y puedan comercializar su imagen o sus diseños de una manera diferente a lo que hoy en día sucede”, suma, y esto es precisamente lo que está haciendo el Kun Agüero con Kuniverse.

“Este mundo te permite incorporar una dosis de fantasía que antes no se veía. Para las marcas es como encontrar una nueva narrativa para refrescar su producto”, analiza.

–¿Cómo surge la alianza con “el Kun” Agüero?

–A fines del año pasado, empecé a prestar más atención en cómo cada uno de nosotros tiene su ser fragmentado en muchas plataformas digitales, y nos mostramos de maneras diferentes en diferentes espacios, con diferentes personas. Me empecé a interesar mucho en esa facilidad de moverse de un lado a otro, de lo digital a lo real, en el tiempo y en el espacio. Y temporalmente este momento coincidió con el Kun retirándose del fútbol. El caso de él es bastante particular porque, a diferencia de muchas figuras del deporte que se retiran y no saben para dónde ir, él ya tenía una transición hecha a lo digital que databa de la pandemia y que hizo de manera muy orgánica y exitosa. Es algo que no muchos jugadores de fútbol hacen y que no muchas personas de la generación del Kun logran hacer. Conectó con una audiencia mucho más joven de manera carismática. Ahí me interesé en él, en su persona, y mi idea fue decir: “Bueno... si el Kun no puede jugar más al fútbol en la vida real, va a poder jugar al fútbol en el metaverso”.

El Kuniverse es un juego en un metaverso que es el de The Sandbox. Dentro de este universo y ese espacio, el Kun cuenta su historia pasada, su historia presente y su futuro. Mezcla fútbol, streaming, gaming y competencias. “Genera toda una experiencia alrededor de él que es bastante innovadora y creemos que a su audiencia le va a interesar mucho”, explica Sofía, sobre este metaverso basado en el exfutbolista.

“Particularmente prefiero hablar de cada metaverso como una plataforma virtual. En el caso de The Sandbox, que es la plataforma donde construimos el Kuniverse, junta todos los atributos del metaverso: es interactiva, inmersiva, social, está en Web3, pero está mucho más orientada al gaming. Para construir en estas plataformas se compra una parcela (que es un NFT, son limitadas y fungibles), dentro de una ciudad que existe, y construís sobre eso a partir de las herramientas que te da este juego. Podés construir una casa, un estadio, lo que sea. La idea es que las personas se diviertan dentro de tu espacio, que interactúen ahí con tu marca, y que se interesen en consumir los bienes que vos estás generando”, precisa.

–¿En qué consiste particularmente el “Kuniverse”?

–El Kuniverse es un distrito que tiene diferentes experiencias y parcelas. La primera experiencia que lanzamos es el Club House, que vendría a ser el headquarter del Kun Agüero dentro del metaverso. Es un estadio, que a la vez es su casa, donde él te da la bienvenida. Vos entrás con tu personaje, el Kun aparece, te da la bienvenida, y te explica que está buscando a los mejores jugadores del metaverso para armar su dreamteam. Entonces vos entrás y vas a tener que pasar por una serie de desafíos, que tienen que ver con fútbol, con gaming, con lo que vos sabes sobre el Kun o de la cultura argentina, y a medida que vas cumpliendo con estos desafíos, vas desbloqueando niveles hasta llegar al premio final.

El acceso al juego es gratuito, se abrió el 8 de noviembre y estará hasta el 22. Durante esas semanas se podrá jugar e ir ganando monedas. “Esas monedas son tokens que son criptomonedas que después uno puede cambiar por otra criptomoneda o incluso hasta por dólares. Son monedas que tienen un valor real”.

“Cualquiera puede entrar, jugar y ganar monedas. Pero si vos, por ejemplo, comprás una espada, vas a llegar al punto final más rápido. También, lo que estamos haciendo, es lanzar una colección de 9.320 avatars que son NFTs y que son skins que uno se pone dentro del juego. Los que tienen los skins tendrán premios exclusivos para ellos. Esas personas van a tener posibilidades de ganar más dinero a medida que van jugando y también habrá diferentes sorteos y experiencias que los acercarán al Kun. Se sorteará un viaje al Mundial entre quienes tengan estos avatars y también, si hay personas con avatars que estén en Qatar durante el Mundial, van a poder reclamar un Meet & Greet con el Kun”, adelanta.

“No es solamente una manera de monetizar la imagen, sino también una especie de pases de comunidad que te permite tener una relación mucho más cercana a aquellas personas que realmente apuestan por vos o quieren estar más cerca tuyo. Es una especie de suscripción para estar más cerca del Kun”, concluye.