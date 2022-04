El Kun Agüero confirmó que irá al Mundial de Qatar como hincha de la Selección Argentina

Sergio Agüero, exdelantero y símbolo de la Selección Argentina de la última década que se retiró hace pocos meses, confirmó que no será parte de la delegación del conjunto nacional en el Mundial de Qatar 2022.

“Hablé con Chiqui (Claudio Tapia), fui claro. La idea mía es venir a disfrutar, como hincha. Tengo buena relación con todo el mundo, pero no me veo estando con el cuerpo técnico y con los chicos el día a día”, afirmó el Kun.

🗣 “A Qatar voy a venir como hincha. Voy a venir por mi cuenta, quiero disfrutarlo de otra manera. No me veo estando con el cuerpo técnico o en un rol así. Ya hablé con Chiqui y Scaloni. No me veía compartiendo una dirigencia o un lugar en AFA”.



✍🏼 Kun Agüero, en Equipo F. pic.twitter.com/0FuZi6S1b8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 31, 2022

“Me llevo muy bien con mis compañeros y quiero seguir de esta manera. Es un rol diferente lo que piden y no estoy para hacer eso”, añadió el exdelantero en una entrevista con ESPN, explicando por qué rechazó la propuesta de AFA.

"SEGURO QUE AHORA ESTÁN ARREPENTIDOS"



Un mensaje del Kun Agüero para los argentinos que alguna vez chiflaron a Messi 👊#TNTFútbol pic.twitter.com/Eg6uTl6rVw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 31, 2022

La vida del Kun Agüero tras su retiro del fútbol

El Kun Agüero aseguró que se le “vienen cosas a la cabeza” cuando ve fútbol pero que se enfoca “en otra cosa” en los últimos meses. “Es normal. La realidad es que estoy pensando en otra cosa. Por eso quizá dejé de lado mirar fútbol para entretenerme con otras cosas, estoy metido con mi equipo de E-Sports. Hago lo que me gusta y lo que me entretiene muchísimo. Extrañar se extraña, pero la realidad es que ya lo asumí que estuve muchos años al alto nivel y la vida pasa por poder disfrutarlo”, explicó.

A su vez, dio detalles de su condición de salud, luego del retiro forzado: “Ahora tengo un par de chequeos en unos meses, ya empecé a entrenar, un poco de gimnasio. Empiezo de a poco a trotar, pero ese trote... Es trotar para trotar, no es para hacer una maratón, es un trote a lo mío... Troto, camino. Hago lo que hacía en la cancha, ja. Lo que me dice el médico es que empiece de a poco, adaptándome. Después a hacer unos chequeos más profundo. Y, a partir de ahí, evaluar lo que puedo hacer: jugar al pádel, tenis, al golf. Lo que me dice es que no 40 minutos jugando al fútbol. No va a pasar nada, pero por las dudas no lo hagas... Pero me dan ganas”.