El Kun Agüero imitó a Alberto Fernández en un stream y lo cuestionó: “¿Por qué grita así?”

Sergio Agüero ya se ha convertido en una de las estrellas del streaming. En cualquier lugar donde aparece se hace viral y este jueves sorprendió con una reacción sobre el presidente Alberto Fernández. El ‘Kun’ durante su transmisión por Twitch se refirió a la forma de expresarse del primer mandatario en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional llevada a cabo este miércoles. Como la mayoría de sus streamings se hizo viral un clip en el cual lo imita.

El ex futbolista imitó a Fernández de forma efusiva: “En Argentina, porque nosotros vamos a cambiar’. ¿Por qué grita así?” se preguntó el mismo. Luego de bajar el tono se explicó con argumentos planteando que prefiere un discurso más tranquilo.

“No sé. Por qué no habla ‘nosotros estamos pensando poder cambiar la Argentina y creemos que lo mejor sería empezar con el tema de la seguridad o empezamos con el tema de la educación, estamos trabajando’” dijo y agregó, “¡Hablá bien! Yo creo que es así. No sé, digo eh. Pero ‘que nosotros vamos…’ Pará, digo. No puede ser”.

El ‘Kun’ ya es una eminencia de las transmisiones por streaming. Comenzó en el 2020 y desde su retiro del futbol profesional por problemas de salud en el 2021 se potenció mucho más. Sin pelos en la lengua Agüero se permite hablar de todos los temas, incluso de política, dando su opinión sobre distintos tópicos.

No es la primera vez que realiza una crítica al Gobierno. Hace un año juzgó el impuesto a la riqueza que rige en Argentina y también manifestó su descontento por el estado de la ruta 6 en Buenos Aires.

Actualmente, Sergio Agüero está encarando el evento Kings League un torneo de futbol 7 con reglas especiales en el cual participan famosos streamers como Ibai Llanos y exitosos ex futbolistas retirados Iker Casillas y Gerard Piqué, incluso participó Ronaldinho.