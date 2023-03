El Kun Agüero habló tras sufrir una arritmia en stream: “No se preocupen, está todo bien”

Luego de que Sergio “Kun” Agüero sufriera una “mini arritmia” en la transmisión en Twitch junto a Ibai Llanos, lo que provocó el susto de los fanáticos, el exfutbolista del Barcelona llevó la calma con un video que compartió en su cuenta personal de Instagram.

“Creo que sufrí una “mini arritmia” dijo el Kun en el streaming de Ibai mientras se llevaba la mano al pecho. En ese momento, el ex jugador de la selección argentina recurrió a una aplicación en su teléfono que, a través de un chip, le manda una señal a su médico y él le avisa qué pasó.

El susto del Kun tras sufrir una arritmia en vivo

En el video que publicó la leyenda del Manchester City en sus redes sociales dijo: “Hola gente. Bueno ahí ya muchos están preguntándome qué tal estoy. No se preocupen, fue una boludez. Así que ya está todo bien, los médicos me dijeron que está todo bien, no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá”.

SU RETIRO DEL FÚTBOL PROFESIONAL:

El Kun se retiró del fútbol profesional luego de sufrir un problema cardíaco durante un partido en entre el Alavés y el Barcelona por La Liga española el 30 de octubre del 2021.

Al principio todo era incierto, pero una vez que se confirmó que sufría de arritmia cardíaca, el Kun se vio obligado a dejar el fútbol profesional. En una conferencia de prensa, el astro argentino comunicó su decisión visiblemente triste y consternado por la situación.

Desde entonces dedica su vida al stream, a los juegos y a la Kings League, la nueva liga de fútbol comandada por Gerard Piqué y en la que el argentino es presidente de la franquicia “Kunisports”.

QUÉ ES UNA ARRITMIA CARDÍACA

Una arritmia cardíaca es un latido irregular del corazón, que ocurre cuando los impulsos eléctricos que coordinan el órgano principal del sistema circulatorio no funcionan adecuadamente.

De esta forma, la señalización defectuosa hace que lata demasiado rápido (taquicardia), demasiado lento (bradicardia) o de forma irregular.

Las arritmias cardíacas pueden manifestar síntomas como la sensación de aleteo o de corazón acelerado que pueden ser inofensivas. Sin embargo, algunas otras expresiones pueden provocar signos y síntomas molestos, e incluso hasta poner en riesgo la vida.