Reclaman la urgente puesta en marcha de un plan integral para la ganadería

Desde la Sociedad Rural del Oeste Argentino reclamaron el desarrollo de un plan integran para la ganadería lo que permitiría fortalecer y hacer crecer al sector en Mendoza.

Según un estudio realizado por la entidad, el sector pecuario en el país podría incrementar no solo la producción sino también aumentar en 5.500 millones de dólares el ingreso de divisas al país e ingresar más de 100.000 trabajadores nuevos al sistema.

Entre los reclamos que formularon desde la entidad ruralista está el cumplimiento acabado de la ley de fomento 7074 y el mejoramiento de los caminos ganaderos, una planta frigorífica en el este, sobre el corredor bioceánico, entre otros.

“En Mendoza necesitamos cambiar la matriz productiva y llevar a cabo un plan integral de desarrollo de la ganadería. El oeste del país es el futuro ganadero de Argentina. Desde el año pasado venimos trabajando en propuestas para desarrollar la actividad en la provincia de manera que puedan articularse políticas de Estado entre los gobiernos nacional y provincial y poner en marcha un Plan Estratégico para la Ganadería. Y todos estos datos no hacen más que corroborar lo que venimos reclamando y esperamos que el próximo gobernador nos escuche y atienda este y otros reclamos que venimos planteando”, explicó Alfredo Vila Santander, presidente de la Sociedad Rural del Oeste Argentino.

El potencial de la ganadería

De acuerdo con un estudio encargado por la Sociedad Rural del Oeste Argentino (SRO), y dado a conocer esta semana, en Argentina hay 288.305 productores, 388 frigoríficos, 4.079 usuarios de faena, 34.723 carnicerías (más 8.762 dentro de los supermercados), más de 47 millones de consumidores, más de 50 mercados internacionales y 900 cabañas generando genética de punta.

Hoy, esta actividad genera 26.444 millones de dólares pero con una estrategia integral para el desarrollo de la ganadería sumaría 5.500 millones de dólares más.

Además, mientras en la actualidad se invierten 1,2 millones de dólares en fletes, con una estrategia ese número se adicionarían 219.000 dólares. El consumo de maíz para abastecer esa cadena cárnica pasaría de 7,8 millones de toneladas a 9,8 millones de toneladas. Y, como si esto fuera poco, el empleo también se incrementaría: pasaría de 546.068 a aproximadamente 660.000 puestos de trabajo.

En cuanto a generación de divisas, la investigación muestra que hoy se generan 8.582 millones de dólares, y se lograrían sumar otros 4.340 millones de dólares.

Las reclamos del sector ganadero

Entre los reclamos que partieron de la Sociedad Rural del Oeste Argentino mencionaron la necesidad de que se cumpla con la ley 7074, una norma que fomenta la producción de carne bajo riego, subsidiándole al productor hasta el 10% del precio del kilo de carne, por kilo producido en áreas bajo riego.

“Hace años que los propietarios de feedlots y los productores tenemos problemas de moras y retrasos en los pagos”, afirma Carlos Messina, miembro de la comisión directiva de la SRO.

Otros puntos que está pidiendo desde la entidad al nuevo gobierno de Mendoza son: un plan de contingencia para la sequía y para los temporales de nieve; un plan de desarrollo hídrico a partir de los fondos que Nación a transferido a la provincia; que Mendoza resuelva los intransitables caminos ganaderos; que la campaña de vacunación no sea la más cara del país; resolver el mejor funcionamiento de las subdelegaciones de los ríos de la provincia; que Mendoza Fiduciaria inexplicable y unilateralmente no cambie las reglas de juego del programa Mendoza Activa; que se articulen con Nación programas de fomento y líneas de crédito que existen y a los productores no llegan; y una planta frigorífica ubicada en el este sobre el corredor bioceánico para el mercado interno y externo.

“Mendoza tiene un gran potencial para aumentar la cantidad de cabezas en el secano provincial (aproximadamente 9 millones de hectáreas) así como fincas abandonadas que no pueden pagar el agua y podrían reconvertirse para producción de forraje. De esta manera, se podría lograr en un futuro el autoabastecimiento en Mendoza y prepararnos para abastecer el mercado externo ya que tenemos una posición privilegiada por nuestra ubicación sobre el corredor bioceánico, a sólo 260 km del puerto de San Antonio, en Chile, con salida al Pacífico y destino al sudeste asiático. Al tener menos costos de flete seríamos más competitivos en el mundo”, aseguró Carlos Parrella Furlán, vicepresidente de la entidad.

Además, la SRO pide promulgar una Ley de carnes de origen bajo el lema “Del productor a la mesa”; retomar y desarrollar líneas de financiamiento para recuperar sus indices productivos y subsidiar la energía utilizada para la actividad y crear un Fondo de Fomento a la Ganadería provincial constituido por el 100% de los ingresos de la verificación e inspección de los productos y subproductos de origen animal que ingresan a la provincia, destinado al fortalecimiento de cría, faena e industrialización de los productos derivados.