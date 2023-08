Transparencias: el elemento fashionista de este 2023 que hará que tus outfits se lleven todas las miradas.

Aunque se las suele relacionar con lo sensual, sexy o hasta provocativo, la realidad es que las prendas con transparencias son mucho más que eso. En esta nota, te mostramos distintas formas de llevarlas de manera elegante, chic y fashionista en looks tanto de noche como de día.

Animarse a las transparencias se trata de jugar con distintas texturas, colores y capas para crear outfits 100% originales. No tiene que ver con la sensualidad, sino la audacia y estilo de quien las lleva.

Es por eso que en esta nota te contamos cómo llevarlas de manera inteligente para aprovecharlas al máximo y amoldarlas a tus gustos. Acordate que la transparencia se refleja en miles de textiles; por lo que las opciones son infinitas.

Cómo llevar una transparencia sin perder el estilo

Como dijimos anteriormente, las transparencias no siempre implican sensualidad. Muchas veces, reflejan cierta elegancia y estilo consciente; ya que para llevarlas hay que saber combinarlas con otras prendas con el fin de lograr un outfit equilibrado.

Por ejemplo, si utilizamos una remera, camisa o parte de arriba transparente, tenemos que equilibrarlo con un pantalón o falda básica para que no quite protagonismo a lo de arriba. Además, es necesario probar distintos tops o corpiños que van debajo de la transparencia para cubrir las partes que no queremos que se vean sin desentonar el resto del look.

Transparencias en remeras y camisas.

Lo mismo ocurre a la inversa: si lo que queremos es utilizar un pantalón con transparencias (los cuáles están muy en tendencia y se vienen para esta primavera - verano) debemos mantener simple la parte de arriba.

Transparencias en pantalones y faldas.

Sin embargo, la fórmula cambia cuando nos encontramos con vestidos transparentes. En este caso, debemos elegir piezas básicas que vayan por debajo. Puede ser un top o corpiño negro con una biker o culotte; o también un body básico.

Transparencias en vestidos.

Recordá que las transparencias no juegan solo con mostrar quizás lo más privado de nuestro cuerpo, un ida y vuelta que puede ser divertido si se sabe cómo usar de manera correcta estas prendas; sino también, apuestan por otras partes como los brazos, las piernas o el abdomen que le dan un toque chic a tus looks diarios.

Transparencias en brazos y abdomen.

La clave está en encontrar la prenda que mejor se ajuste a tu personalidad y que, de la mano de estos tips, la puedas llevar en tu día a día sin miedo al éxito.