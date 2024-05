El sweater trendy que usó Cami Mayan que ahora es tendencia para el otoño.

El sweater es la prenda infalible del otoño-invierno; y mientras más grueso, más calentito es. Vienen en miles de diseños y materiales, pero uno en particular se hizo viral en redes y la creadora de contenido Cami Mayan lo usó en uno de los programas del streaming “Patria y Familia” de Luzu TV y fue furor.

Un clásico de la temporada de invierno volvió con todo y ahora es furor en el street style.

Se trata del sweater de hilo, esos que usaban los varones en los 90´ y que traen consigo un cierre de metal en la parte del escote. Con una fibra muy finita, se crea un tejido elegante pero súper suave ideal para los días de frío.

Cami Mayan, creadora de contenido de moda, usó ayer en el programa de streaming del que forma parte uno de estos pero en versión chaleco; con cuello polera en color nude. Una prenda muy trendy que se puede combinar en infinidad de looks.

Cami Mayan usó el sweater en tendencia para este otoño en el programa "Patria y Familia" de Luzu TV.

¿Qué otros modelos hay de sweater con cierre?

Si no sos fan de los chalecos como Cami, existen otras posibilidades. El modelo más trendy de este sweater es el que, con el cierre bajo, queda un escote en V. Además, el estampado a rayas blancas, negras o azules es un must have para esta temporada.

Estas prendas se pueden usar con camisas debajo, remeras térmicas, poleras de microtul, entre otras opciones más. Mientras, para la parte de abajo, se suelen combinar con jeans tiro alto para armar un look urbano; o bien, con un pantalón sastrero para el trabajo.

Si no sabes qué ponerte esta temporada, estos sweaters son un verdadero salvavidas. Así que es hora de ir de compras o buscar en el armario de papá, hermano, amigo o pareja y desempolvar estas joyitas que seguro guardan.