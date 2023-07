Los 3 abrigos que no te pueden faltar en tu armario si queres estar a la moda este invierno.

Estar calentita y canchera al mismo tiempo no es fácil; son dos atributos que difícilmente van de la mano. Pero nada es imposible, porque en Estilo Los Andes queremos ayudarte a que no pierdas tu esencia y puedas seguir vistiéndote a la moda incluso en los días más fríos. Es por eso que en esta nota te mostramos 3 abrigos indispensables para este invierno.

Los abrigos son la cara visible de los looks de invierno. Al menos que estemos en un lugar cerrado, el saco o campera siempre serán las prendas que llevaremos puestas 24/7. Por eso, es importante que elijas bien cuáles van a ser tus básicos de la temporada.

Existe una gran cantidad de telas, cortes y diseños de abrigos para elegir. Sin embargo, hay 3 modelos que están muy en tendencia y que se consiguen fácilmente. Es más, quizás alguno ya lo tengas en tu placard.

Tres abrigos, mil looks

Estas son las prendas de abrigo que no te pueden faltar este invierno. Las primeras dos podes conseguirlas en el color que quieras porque vienen en infinidad de géneros; pero la última es un trend alert que está pisando fuerte en el street style.

Sacos para este invierno 2023

1. Saco de paño

También conocido como tapado, este abrigo es súper versátil y fácil de combinar porque queda bien con cualquier outfit. Además, la tela de paño es muy calentita, por lo que vas a estar bien resguardada del frío.

Saco de paño, tendencia de este 2023.

2. Campera Puffer

Seguramente tenés una de estas en tu placard; pero en el 2023 estas camperas regresaron con un giro de rosca distinto. Ahora, las podes encontrar en telas como el ecocuero y mucho más rellenas y cortitas que antes. También está muy de moda el chaleco Puffer, un formato muy parecido.

Campera Puffer, tendencia este invierno 2023.

Chaleco Puffer, tendencia este invierno 2023.

3. Campera de cuero y corderito

Sin duda alguna este tendencia es totalmente distinta a las anteriores. Con su estética vintage y nostálgica, la clásica campera de cuero ahora viene con un relleno de corderito que a muchos les hará acordar a la infancia. Ícono del street style, este abrigo ya es furor en varias partes del mundo.

Campera de cuero y corderito, tendencia de invierno 2023.

Ahora que ya estás al día con las tendencias, podes armar looks mucho más elevados y estilosos. Acordate de no perder tu esencia y adaptar la moda a tus justos; no viceversa.