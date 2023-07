4 looks para ir a ver Barbie si todavía no sabes que ponerte

Sin duda alguna, Barbie es la película más esperada del momento. Durante meses, su directora Greta Gerwig junto al equipo de publicidad lograron crear una inmensa campaña de marketing con un gran alcance y estrategia; tanto, que todo el mundo sabe que para ir a ver el film tiene que usar algo rosa. En esta nota, te mostramos algunos looks que podes llevar.

Te mostramos algunos looks que podes llevar para ir a ver a Barbie.

Margot Robbie es la actriz que personifica a la Barbie hegemónica y durante toda la película sus looks van de increíbles a asombrosos. Al rededor de su estilo se creó la tendencia Barbicore, es decir, una forma de vestir inspirado en el film y el mundo de estas muñecas.

Margot Robbie y Greta Gerwig en la premiere de Barbie: la película.

La bajada de línea acá es el rosa: color clave y protagonista de la película que se manifiesta en todas las escenografías y vestuarios. Si querés ir a verla al cine y pero aún no sabes que ponerte (porque hay que admitirlo, no todos tienen algo rosa en el armario), en esta nota te mostramos 4 looks que te pueden ayudar.

La bajada de línea acá es el rosa: color clave y protagonista de la película que se manifiesta en todas las escenografías y vestuarios.

Qué looks podés armar para ir a ver a Barbie

1. Rosa y Blanco

El rosa y el blanco son los colores insignia de Barbie; por lo que cualquier look en el que los combines va a ser un total acierto. El siguiente ejemplo es una falda blanca tableada y un buzo crop rosa; pero si querés adaptarlo para invierno, podes usar unas medias de lycra o un pantalón.

Looks para ir a ver a Barbie: rosa y blanco

2. Solo una prenda rosa

Esta es una muy buena opción para quienes no tienen tantas prendas rosas en el armario. Con solo un buzo, remera o pantalón de ese color podes armar un look súper canchero. Por ejemplo, podes usar un outfit negro de base, y agregarle un sweater rosa o un blazer.

Looks para ir a ver a Barbie: solo una prenda rosa

Looks para ir a ver a Barbie: solo una prenda rosa

3. Bienvenidos sean los accesorios

Si no tenés absolutamente nada rosa en tu placard, podes recurrir al salvavidas de looks más fiel: los accesorios. Agregando a tu look un gorrito, bufanda, cartera o cualquier otro accesorio en tonos rosados vas a estar perfecta para ir a ver Barbie.

Looks para ir a ver a Barbie: accesorios rosados

Looks para ir a ver a Barbie: accesorios rosados

4. Total Pink

Para las que se la quieren jugar toda, el total pink es el tipo de look indicado. Se trata de armar un outfit con prendas del mismo color, en este caso rosa, y jugar con los distintos tonos y estampados.

Looks para ir a ver a Barbie: total pink

Looks para ir a ver a Barbie: total pink

Con estos tips e ideas ya podes armar tu propio look Barbie y lucirte en tu próxima salida al cine. Acordate que la moda es para divertirse y disfrutar de uno mismo; así que no tengas vergüenza y anda a por ese outfit que tanto te queres poner.