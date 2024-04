Chunky Earrings: los aritos más elegidos por la generación Z para este 2024.

En el marco del boom del oversize, este 2024 es todo sobre accesorizar. Un buen look no es considerado como tal si no cuenta con elemento que lo eleven y lo hagan único. En esta ocasión, vamos a hablar de los chuncky earrings, un modelo de aros que es tendencia entre los generación Z.

Te mostramos de qué se trata esta tendencia de accesorios “rellenitos” y distintas maneras de combinarlos para crear looks diarios.

Este accesorio lleva el nombre “chunky” que significa “gordito” o “rellenito” en inglés y se suma a la tendencia de la ropa grande. Son aros que tienen un tamaño predominante y suelen contar con una especie de “pancita” o globito (de ahí su nombre).

Estos accesorios oversized buscan ser los protagonistas de cada outfit, enmarcando el rostro y dándole un brillo especial.

¿En qué colores vienen estos accesorios?

Estamos en la era del dorado. Después de la pandemia, este color tomó protagonismo en el auge de los tonos cálidos por sobre los fríos. Sin embargo, el plateado sigue siendo un fiel aliado que se está usando mucho.

Por otro lado, vienen chunky earrings de muchos colores con cristales, strass o apliques. A continuación, te mostramos algunos modelos y cómo combinarlos.

Como se puede ver, son todos aros redonditos, panzones y llamativos que le dan un toque extra a cualquier look. Esta tendencia también se traslada a las pulseras, los collares, las vinchas, y un montón de accesorios más.

Lo bueno: le quedan bien a cualquier tipo de rostro. Te recomendamos buscar que subtono tiene tu piel, si es fría o cálida, para saber si te favorece más el dorado, o el plateado.