6 looks ideales para pasar la semana de frío sin perder el estilo.

Lo más difícil del invierno no es la alergia ni la resequedad de la piel; es saber cómo vestirse. La técnica de las capas es lo más recomendado para no pasar frío pero, ¿Cómo hacemos si debajo de esas capas está la estrella de nuestro look?

Una se puede vestir a la moda, canchera y no renunciar a su estilo a pesar del frío. Es cuestión de imaginación y accesorios como gorritos, bufandas, orejeras, guantes, carteras y medias protagonistas.

Estos elementos nos ayudarán a que nuestro look pase de aburrido o fabuloso en solo un pestañar. En esta nota, te dejamos 6 ideas de looks que te pueden servir de inspiración para armar los tuyos esta semana de frío invernal.

6 looks para ponerle onda al frío

Looks de invierno

