3 prendas que no pueden faltar en tu placard si tenés más de 40.

La moda debe adaptarse al cuerpo, personalidad y estilo de vida de cada persona. No es lo mismo una mamá que trabaja 8 horas en una oficina a una que trabaja freelance; o a una joven que tiene que ir a cursar a la facultad; o a una mujer que ama el deporte y lo practica diariamente. Por eso, es crucial vestirse a la altura de cada rutina cotidiana e intentar sentirse lo más cómoda posible.

La moda debe adaptarse al cuerpo, personalidad y estilo de vida de cada persona.

Sin embargo, existen algunas prendas que son denominador común en todos los placares por su versatilidad; comodidad y practicidad a la hora de combinarlas; y más si tenés o pasaste ya los 40 años; cuando una quiere verse canchera pero sin lucir muy juvenil.

Look más 40 para estar canchera y a la moda.

A continuación, te contamos cuáles son los 3 ítems que no te pueden faltar en tu armario que te ayudarán a armar looks para cientos de ocasiones.

Un buen pantalón de jean

Tener un pantalón largo de jean que sea de buena calidad, que calce bien y que tenga linda moldería es indispensable si tenés 40 o más porque te va a servir para armar looks más elevados (con camisa y unas botas); o relajados para ir por la calle (remera, chaqueta y zapatillas); sin mencionar lo cómodos que son.

Tener un pantalón largo de jean que sea de buena calidad, que calce bien y que tenga linda moldería es indispensable si tenés 40 o más.

Un blazer

El blazer es genial porque sirve tanto para outfits formales como urbanos y te eleva cualquier look. Es recomendable tenerlo en colores neutros como negro o beige para darle aún más chances de uso.

El blazer es genial porque sirve tanto para outfits formales como urbanos y te eleva cualquier look.

Un par de botas

Aunque no lo creas, un buen par de botas cortas, en punta y con un poco de taco son un verdadero comodín. No solo te estilizan; sino que le dan más autoridad y audacia a tus looks. Es importante que encuentres unas con las que te sientas cómoda y puedas caminar tranquilamente.

Un buen par de botas cortas, en punta y con un poco de taco son un verdadero comodín.

Ahora si ya tenés todos los tips para completar tu placard y sacar a lucir tu estilo, belleza y personalidad mientras te encargas de cumplir con todas tus tareas del día a día.