La regla de los básicos: cómo usar una camisa blanca para crear miles de looks.

Las prendas básicas son un must have para tener un placard ordenado, funcional y práctico que te sirva para armas looks cancheros y a la moda. En esta nota, te contamos el caso de la camisa blanca: algo que seguramente tenés en tu armario pero que a veces es difícil de combinar.

La camisa blanca: algo que seguramente tenés en tu armario pero que a veces es difícil de combinar.

La camisa blanca o en colores neutros es un básico indispensable ya que su versatilidad y atemporalidad hacen que sea una prenda que jamás pasará de moda. Podes crear infinidad de looks sabiendo los tips claves para utilizarla.

La camisa blanca o en colores neutros es un básico indispensable ya que su versatilidad y atemporalidad hacen que sea una prenda que jamás pasará de moda.

Si hablamos de una maxi camisa, podemos usarla como vestido, parte de arriba de un look, saco o de mil formas más. A continuación, te mostramos algunas ideas.

Cómo usar una camisa blanca

Con un pantalón siempre es una buena opción: podes jugar con el largo de la camisa y meterla dentro de la cintura o anudarla por encima. Una combinación muy trendy es con pantalón blanco; pero también va perfecta con el clásico jean azul o el negro.

Formas de usar una camisa blanca

Formas de usar una camisa blanca

Formas de usar una camisa blanca

También podes usar la camisa como saco arriba de otras prendas; una opción ideal para los repentinos días primaverales que trajo agosto. Sin embargo, si te la querés jugar un poco más, podes superponerla con un crop top para darle más dramatismo a tu look.

Formas de usar una camisa blanca

Formas de usar una camisa blanca

¿Y listo! Ya tenés toda la información que necesitas saber para despolvar esa camisa que hace años tenés arrumbada en el placard. Para más tips de moda y tendencias; lee más en Estilo Los Andes y no te pierdas de ninguna novedad.