Qué es un armario cápsula y cómo armarlo para optimizar tus looks

Crear un armario cápsula es verdaderamente un desafío. Pero una vez que se entiende de qué se trata, con los tips correctos podes armar uno propio en menos de los que pensas. Por eso, en esta nota te contamos de qué se trata esta forma de organizar tu placard y que pasos podes seguir para lograrlo.

Un armario cápsula consiste en formar un grupo de pocas prendas básicas y versátiles que te ayuden a armar infinidad de looks sin que parezca que repetís conjuntos. El fin de este movimiento es ser más amable con el medio ambiente y reducir el consumo rápido de ropa.

Ejemplo de armario cápsula para este invierno 2023.

Es decir, que en vez de comprar prendas que están en tendencia por tiempo limitado hechas de materiales contaminantes y poco resistentes, es preferible gastar dinero en prendas más clásicas que nunca pasan de moda y pueden ser usadas en mil outfits.

Además, no solo se piensa en la versatilidad, sino también en la calidad de la ropa; ya que a veces es preferible gastar y comprar menos por más años de vida útil. Para esto, te mostramos 5 prendas que te pueden ayudar a guiarte para comenzar tu armario cápsula.

1. Un buen pantalón de jean

Estos pantalones son un clásico que puede cambiar su forma pero jamás va a dejar de ser tendencia. Por eso, es crucial que compres un buen par de jeans azules que te calcen perfecto y que sean de calidad para que te dure muchos años.

Armario Cápsula: ítem1, un buen pantalón de jean.

2. Un blazer

El blazer es una prenda que le agrega elegancia y sofisticación a cualquier look. Se recomienda comprar uno que sea de un color básico como en negro o nude.

Armario Cápsula: ítem 2, blazer.

3. Remeras básicas

Es de suma importancia tener un par de remeras y tops en colores blanco, negro y nude para que puedas usar en cualquier look. Y ahora en el invierno, también podes stockearte de algún buzo o sweater en esos colores.

Armario Cápsula: ítem 3, remeras básicas.

4. Camisa Blanca

Esta prenda es un rotundo sí porque te permite armar looks de una infinidad de estilos. Puede ser más office, casual o incluso deportivo.

Armario Cápsula: ítem 4, camisa blanca.

5. Campera de Cuero

Este es un plus porque sabemos que las camperas de cuero no son para nada económicas; pero son una prenda que con ciertos cuidados puede durarte décadas y te levanta cualquier look.

Armario Cápsula: ítem 5, campera de cuero.

¡Y listo! Con estos tips ya tenés todo lo que necesitas para empezar a idear tu armario cápsula. Vas a ver la infinidad de conjuntos distintos y cancheros que podes armar jugando bien las cartas de tu placard.