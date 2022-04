No Te Va Gustar llega a Mendoza para un esperado reencuentro: “Volver a tocar en vivo es como volver a la vida”

No Te Va Gustar regresa a Mendoza después de una larga espera, distanciada por una pandemia de por medio, pero que nos regaló un nuevo disco de la banda repleto de Luz.

La agrupación uruguaya liderada por Emiliano Brancciari retomó los shows en vivo y empieza su gira por Argentina para deleitar a su público con un recorrido único por sus mejores éxitos.

El 2020 y 2021 de la banda estuvo marcado por el trabajo de estudio y su labor en las redes. Lanzaron su disco Luz, el cual fue nominado a los Latin Grammy, y lanzaron su documental sobre todo el proceso de elaboración del mismo.

Además, colaboraron con Nicki Nicole en “Venganza”, una especie de himno feminista en la voz de una de las artistas urbanas más reconocidas de la escena urbana argentina.

"El desafío era seguir emocionando con el show, seguir generando un impacto con lo que estamos haciendo. Que no nos venciera la emoción algo que no podíamos lograr al principio, porque a mi hasta me costaba cantar. Volver a tocar en vivo es como volver a la vida".

Finalmente, después de una larga espera de más de dos años, el escenario los recibió ansioso de escucharlos nuevamente tocar. Después de dos conciertos magistrales en Montevideo y La Plata, que tuvieron una duración de alrededor de tres horas, la banda con casi tres décadas de trayectoria llegará a Mendoza el próximo sábado 9 de abril en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo.

El reencuentro será completamente alucinante. Los fanáticos esperan ansioso el regreso multitudinario de la banda uruguaya más popular entre los argentinos. Y, así como sus seguidores lo ansían, ellos también.

No te va gustar en primera persona

El público argentino los ha tomado como propios, la estrecha relación que existe entre la banda y sus seguidores se hace latente en los shows, en sus redes, en su música.

Han vivido infinidad de cosas en las tierras argentinas, y en especial, en Mendoza. “Un día tocamos nevando en Tunuyán, la gente estaba prendida fuego ahí con la nieve”, recuerda Brancciari cuando conversaba con Los Andes.

“El público mendocino con nosotros ha sido increíble. Nos habían dicho que eran difíciles, pero de primera se entregaron a los shows”, resalta.

Ahora, después de un largo tiempo sin reencontrarse más allá de una pantalla, la banda prepara un largo repertorio que reflejarán en el Multiespacio.

El recital hará un recorrido por las mejores canciones de todos sus discos.

Los shows se terminaron, en medio de una gira acústica por sus 25 años como banda, la pandemia azotó al arte y así, tuvieron que limitarse a hacer música en el silencio del estudio, esperando poder regresar a ese bullicio ensordecedor pero hermoso que solo un recital en vivo puede regalar.

La necesidad está comenzando a ser saciada. La banda promete shows largos, que regalarán a su público una pizca de sus mejores temas de las últimas tres décadas, sumado a un material inédito nunca antes visto en vivo.

“Para que todos quedemos conformes, se generan shows largos”, dice su vocalista. “La gente nos ve cada tanto, y mucho más después de la pandemia donde hace un montón de tiempo donde no nos reencontramos con la gente en su pueblo o ciudad, así que no creo que les molesten los shows largos”.

A la conversación también se suma Denis Ramos, trombonista de la banda. “Vamos a tocar cerca de dos horas, menos no podemos porque nos encanta tocar y hay canciones que la gente quiere escuchar que no podemos dejar”, dice. “Vamos a pasar por todos los discos e intentando que pasemos por todos los estilos, todos los climas”.

La banda uruguaya liderada por Emiliano Brancciari llega al país para presentar Luz, su reciente disco.

El show hará un recorrido por toda su discografía, presentando más de la mitad de su último disco, sumado a clásicos de su repertorio. “Pasa por un montón de lugares, tiene un momento acústico también. Se basa en que el público no se aburra y sea dinámico”, dice Emiliano.

- ¿Cuál fue el desafío más grande de volver al vivo?

Emiliano: El desafío era seguir emocionando con el show, seguir generando un impacto con lo que estamos haciendo. Que no nos venciera la emoción algo que no podíamos lograr al principio, porque a mi hasta me costaba cantar. Volver a tocar en vivo es como volver a la vida. Y sentir que lo que nos une con nuestro público sigue intacto, era un desafío que se nos escapaba de las manos. Era algo que deseábamos y que por suerte ocurrió, esa conexión e ida y vuelta de energía que se sigue dando después de dos años de silencio.

- En Montevideo y La Plata pudieron llevar invitados al escenario, ¿hay planes de eso en la gira?

Emiliano: En las giras es muy difícil que te acompañen porque cada artista tiene su agenda. Si da la casualidad de encontrarnos con alguien por ahí e invitarlo, lo vamos a hacer. Nos ha pasado.

- ¿Disfrutan de ese factor sorpresa?

Denis: Depende, no somos tremendos locos. Somos prolijos con el laburo, con lo artístico, pero nos damos algunas libertades.

Emiliano: Se suben amigos con nosotros que nos encontramos en el lugar, ponemos un micrófono más, sumamos un instrumento, eso si pasa. Pero tratamos de que siempre sea algo que la gente disfrute y que tampoco sea un sufrimiento para el invitado. Subir a alguien a prepo no está bueno. Nos ha pasado mil veces ir a saludar y terminar arriba del escenario.

El show está programado para el próximo sábado 9 de abril a las 21 en el Multiespacio Luján de Cuyo. Las entradas están disponibles en tuentrada.com.

- Lanzaron el disco en medio de la pandemia, pero además les dieron a sus fanáticos la posibilidad de verlos desde adentro. ¿Cómo fue la repercusión de “Lejos de los Focos”?

Emiliano: La respuesta del público fue magnífica, primero en redes nos volvía en comentarios y mensajes. Y después en vivo, las canciones nuevas cuando las tocábamos no había diferencias con los clásicos, la gente cantando de principio a fin. Y creo que también gustó que hayamos mostrado el proceso, es divertido. A mí me gusta ver, de las bandas que sigo, cómo se hacen los trabajos o los contextos, lo que acerca mucho más al público a ese periodo creativo de la banda.

- En aquel entonces me constate que se fueron a vivir juntos lejos de casa, ¿creen que fue enriquecedor para el disco?

Denis: Sumo mucho el haber convivido después de tanto tiempo separados, fue especial y se notó en el día a día en los 20 días que estuvimos alejados de casa, pero a la vez cerca, con todo controlado. Disfrutando de un paisaje increíble, de un momento artístico y de un resultado increíble donde tuvimos tiempo para otra enfocados. Seguramente vamos a repetirlo, y si podemos, fuera del país.

- ¿Lo volverían a hacer?

Emiliano: Yo lo volvería a hacer mil veces, despertarte y tener el estudio ahí, y en un momento cortar, cenar todos juntos, jugando al pool, tomando vino, charlando. El contexto fue increíble.

Sobre su canción Venganza: "Nos han llegado infinidad de mensajes de mujeres agradecidas por el enfoque de la canción, porque las ayudó en algo, porque las hizo abrir los ojos, se animaron a… Entonces cuando pasa eso te llena de satisfacción porque es una causa con la que estamos comprometidos hace mucho tiempo y que seguiremos apoyando. Y cuando la cantamos en vivo, se siente esa energía en la que todos estamos remando para el mismo lado."

- El tema con Nicki Nicole ha tenido gran repercusión y me gustaría preguntarles, con todo lo que pasa y sigue pasando, ¿creen que está más instaurada que nunca?

Emiliano: La verdad es que, como decís, la cosa no mejora, está cada vez peor, por lo que la canción está más vigente que nunca. Porque si bien habla desde un lugar fantasioso y plantea la idea de venganza, la cual nadie quiere, sino que queremos justicia, es una canción que mucha gente se ha apropiado.

Nos han llegado infinidad de mensajes de mujeres agradecidas por el enfoque de la canción, porque las ayudó en algo, porque las hizo abrir los ojos, se animaron a… Entonces cuando pasa eso te llena de satisfacción porque es una causa con la que estamos comprometidos hace mucho tiempo y que seguiremos apoyando. Y cuando la cantamos en vivo, se siente esa energía en la que todos estamos remando para el mismo lado.

- ¿Qué otras temáticas abordarían en su música?

Emiliano: Todo lo que nos parezca injusto, nos indigne, siempre va a ser materia de inspiración. No sé qué, va a ser el día de mañana, a qué le vamos a escribir, pero tratamos de escribir lo que sentimos y demostrar nuestra manera subjetiva de ver el mundo.

La ficha

No te va gustar en Mendoza.

Cuándo: Sábado 9 de abril a las 20 horas

Dónde: Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (ex Feriagro)

Entradas: en tuentrada.com