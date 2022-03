Estrenos de este jueves: Jared Leto se convierte en el vampiro de Marvel en “Morbius”

Jared Leto ya tiene experiencia en el mundo de los superhéroes: su Joker, del Universo DC, es de los más recordados. Pero Marvel era un terreno todavía inexplorado por él. Hasta ahora, que protagoniza “Morbius”, la nueva película de la factoría, esta vez producida por Sony (pues forma parte de la franquicia de “Spider-man”, como “Venom”).

Desde hoy se podrá ver en cines un tanque que espera ser un taquillazo, pese a que viene precedida por críticas que la califican de “absurda” o “ridícula”. Estaba esperando este momento, varias veces retrasado, desde junio de 2019, cuando terminó de rodarse. Desde ese momento, como todos sabemos, pasó absolutamente de todo.

Quienes hayan visto avances habrán notado que es una película ominosa, oscura y perturbadora. Morbius, un villano que en los cómics aparecía sin gran protagonismo, es en realidad un personaje con mucho potencial cinematográfico, pues se trata de un vampiro insaciable.

La película cuenta toda su transformación: Michael Morbius, un altruista y enfermizo bioquímico que padece una rara enfermedad de la sangre, intenta encontrar una cura. Sin embargo, en esa búsqueda se transforma en un monstruo.

“Fue una oportunidad increíble”, dijo Leto a RT, ampliando sobre la potencialidad de ser el primero en abordar un personaje de estas características en el cine: “Hay tantos de estos personajes icónicos de Marvel que ya han sido interpretados que es muy raro que te pidan que te pongas en la piel hoy de un personaje que nunca se ha interpretado antes”.

La transformación psicológica del personaje también fue física, y aquí Leto sacó a relucir sus mejores armas actorales: aquellas que lo emparentan a Christian Bale y refieren a transformar su propia corporalidad. La película comienza con un Morbius débil, flaco y enfermizo y termina con un porte musculado y esbelto. Es un Jared Leto en su máxima expresión.

El músico y actor, que en diciembre cumplió sus 50 años, disfrutó este desafío, sometiéndose a las habituales dietas y ejercicios que suponen encarnar un superhéroe (las que Robert Pattinson se negó a seguir al interpretar a su magnífico Batman). “El reto para mí fue profundizar en estas tres versiones únicas(...) del mismo personaje (...). Hay esta transformación súper desafiante y lo disfruté. Fue gratificante”.

Al margen de esto, preparó el personaje con mucha conciencia. Leyó todos los cómics que pudo y, admitió, se sumergió en el universo de Marvel como nunca antes en su vida. Por si fuera poco, tuvo largas charlas y pasó mucho tiempo con científicos y médicos, para saber cómo se movían en sus laboratorios y emularlo. “Una investigación para educarme a mí mismo tanto como fuera posible y luego dejar llevar a mi imaginación”, dijo.

En el elenco también están Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson y el gran Michael Keaton. En tanto, el actor británico Matt Smith, conocido por “Doctor Who” y “The Crown”, interpreta al amigo de toda la vida de Morbius, Lucien, rebautizado por Morbius como Milo cuando eran niños.

Jared Leto, ante otro papel desafiante de su carrera. (AP)

En un universo marvelístico en constante expansión, el personaje de Morbius agrega velo de oscuridad que no tienen el resto de sus películas, donde abundan trajes coloridos, peleas y gags. No son pocos los críticos que alertan sobre las similitudes que existen con Venom y los villanos de la competencia. La dualidad, esa calamidad que pelea en el interior de hombres como Bruce Wayne, es lo le ha hecho ganar seguidores a Morbius, según el director del filme, Daniel Espinosa.

Recordemos que esta es la primera película del Spider-verso que se estrena después de la eclosión que significó “Spider-man: Sin camino a casa”. ¿Se entrelazará de alguna manera “Morbius” con ella, o al menos con alguno de los tres superhéroes (Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire)? Muchos esperan ver en la escena post-créditos alguna pista.

De momento, cuando fue consultado en rueda de prensa sobre este tema, Jared Leto dijo lo siguiente: “[Me enfrentaría] a todos, amigo, a todos. No me da miedo, pero tengo que decir que hay algo que parece encajar entre Morbius y el Spider-Man de Tom Holland en un nuevo capítulo del universo. Me encantaría verlos en combate uno con el otro. Creo que Tom ha hecho un trabajo fenomenal. Es un gran actor y aporta mucha energía y humor a un papel que es genial”.

El camino de Marvel sigue con “Doctor Strange en el multiverso de la locura”, cuyo estreno está programado para el mes de mayo. Aunque esta vez la producirá Marvel y no Sony, el personaje que interpreta Benedict Cumberbatch, y que tuvo un papel decisivo en “Spider-man: Sin camino a casa”, continuará con su viaje alucinante más allá del espacio - tiempo.

También estrena...

“La rueda de la fortuna y la fantasía”, de Ryûsuke Hamaguchi (Japón). Con Kotone Furukawa y Ayumu Nakajima. Contada en tres movimientos, es una colección de historias protagonizadas por personajes femeninos que trazan las trayectorias entre sus elecciones y arrepentimientos. Un triángulo amoroso inesperado, una trampa de seducción fallida y un encuentro que resulta de un malentendido.