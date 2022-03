Premios Grammy 2022: horario, por dónde verlo, los nominados y todo lo que hay que saber

Este domingo 3 de abril se celebrarán la 64° edición de los Premios Grammy, que galardonarán a los mejores del mundo de la música internacional en el 2021. El evento se realizará por primera vez en Las Vegas, debido a que fue pospuesto por la expansión de la variante ómicron en los Estados Unidos, que impidió celebrar el evento en su fecha original, prevista para enero.

Los premios darán inicio a las 9PM de Argentina y serán transmitidos por el canal TNT. La alfombra roja comenzará tres horas antes, a las 7PM de Argentina y se podrá ver por E! Entertainment.

La variante ómicron de COVID-19 obligó a los Grammy a un cambio de sede y de ciudad. Su lugar habitual siempre fue Los Angeles, California, pero la expansión de la variante en dicha ciudad hizo prácticamente imposible el hecho de celebrar los premios allí. Como reemplazante, se eligió a la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada.

La entrega de los premios estaba prevista para el 31 de enero, pero debió posponerse justamente por el avance de la pandemia. En su nueva fecha, 3 de abril, el lugar que albergará a los Grammy será el MGM Grand Garden Arena, recinto que recibe desde hace años la versión latina de los premios, conocida como Latin Grammy.

La parte más esperada de los Grammy son los artistas que se lucen tocando en vivo durante la ceremonia. Los músicos más renombrados que cantarán serán: BTS, Beyoncé, Billie Eilish y Finneas. Todos los artistas ya fueron confirmados por la Academia. La lista continúa con: Olivia Rodrigo, Jack Harlow, Lil Nas X, Brothers Osborne, Brandi Carlile, Chris Stapleton, H.E.R., Ben Platt, Cynthia Erivo, Jon Batiste, Rachel Zegler, Nas y Leslie Odom Jr.

Jon Batiste, compositor de la banda sonora de la película Soul de Pixar, lidera el ranking de más nominaciones, con once candidaturas. El músico de múltiples talentos (toca el piano, el bajo, el órgano y la melódica) aparece regularmente con su banda, Stay Human. Definido como músico de jazz, Batiste grabó música con algunos de los nombres más importantes de la música, incluidos Prince, Willie Nelson, Stevie Wonder y Ed Sheeran.

Los únicos otros músicos que obtuvieron 11 o más nominaciones al Grammy en una noche fueron Kendrick Lamar (11 candidaturas en 2016), Baby Face (12 en 1997) y Michael Jackson (12 en 1984).

El enfrentamiento en las categorías que se lleva todas las miradas será el Taylor Swift y Kanye West, por el premio al álbum del año, que conforman una de las enemistades más conocidas del mundo del pop. A Batiste le siguen en el top de nominaciones Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R., con ocho cada uno, y Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con siete.

Grabación del año

I Still Have Faith In You de ABBA

Freedom de Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You de Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches de Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

Right On Time de Brandi Carlile

Kiss Me More de Doja Cat Featuring SZA

Happier Than Ever de Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) de Lil Nas X

drivers license de Olivia Rodrigo