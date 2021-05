No te va a gustar presentó su décimo álbum “Luz”, y aquí cuenta los detalles

Los planes se vinieron a pique. En medio de una gira acústica que celebraba los 25 años de trayectoria en la legendaria banda de rock alternativo, llegó esta pandemia que rompió con los esquemas y planes del mundo.

En medio de la oscuridad y desolación que dejó el aislamiento, NTVG vió la Luz. Con tiempo de sobra y una tranquilidad de poco acostumbran a tener, fue que nació su décimo álbum de estudio.

Luz. Sin más. Fue el componer y conectarse con la música en la intimidad, lo que sacó a la superficie a estos ocho músicos que hoy se posicionan como una de las bandas legendarias del último siglo.

“En parte el disco se llama Luz porque fue una especie de sanación, dedicarnos a eso en un año con tanta incertidumbre y juntarnos a convivir –cuenta Emiliano– Este álbum le canta a los sentimientos, las situaciones personales, es un álbum introspectivo pero siempre encontrándole algo luminoso a cada situación.”

Este disco representa una nueva etapa de la banda, donde buscaron nuevos sonidos que encajen con un rock directo, contundente, que mantiene el sello de la banda pero que aspira búsquedas completamente nuevas. “Lo que tiene es que quisimos alejarnos del sonido acústico del que veníamos y alejarnos de Suenan las alarmas, tal vez un poco más combativo”, explica.

Un íntimo proceso de creación

La idea del disco ya estaba instaurada. Entre gira y gira, la banda esperaba poder terminar la composición de lo que sería un álbum muy importante para su carrera. Un cuarto de siglo después, una vez más se reencontrarían en el estudio para plasmar en melodías, lo que había detrás de sus pensamientos.

En principio, los planes incluían viajar al exterior a grabar el décimo disco de estudio se sostuvo hasta que la inestabilidad de la pandemia obligó a cambiar el foco y a buscar nuevas alternativas, y allí apareció Estancia Vik.

“Decidimos hacerlo en Uruguay alejados de nuestras casas a 200km de Montevideo, lo suficientemente cerca para recibir las visitas de nuestras familias pero lo suficientemente lejos como para tener la cabeza 100% en eso. Lo hicimos en un lugar paradisíaco, en una estancia turística vacía, con mucho verde, con el estudio armado desde cero por nosotros, mesas larguísimas con toda la gente que estaba trabajando ahí. Nos divertimos mucho porque nos extrañábamos, no podíamos girar por lo que se vivió con una muy linda energía, mucho amor, eso a la larga se termina notando”, relata.

Fueron 20 días de compartir música, pensamientos, ideas y muchas ganas de reencontrarse en familia. Ya algunas canciones que componen Luz se habían dado a conocer, aunque la idea era concluir la gira acústica y dedicarle el tiempo al nuevo álbum. Pero si de algo estamos seguros, es que al día de hoy ya no existen planes seguros.

“Cuando pasa lo que ocurre que dejamos de tocar, se abrió una ventana gigante donde pudimos dedicarle toda la creatividad y energía al disco. Después nuestra cabeza estaba solamente en el disco y por eso se vio beneficiado, generalmente no tenemos tanto tiempo para dedicarle a un álbum.”

Produciendo el disco a la distancia, fue mediante la virtualidad que armaron el primer esquema de lo que sería Luz. Acostumbrados a infinidad de cambios después de más de 25 años de trayectoria, hoy celebran la facilidad y democratización en la música.

“Somos amante del disco físico, del vinilo, lado A y B, pero escuchamos música de otras maneras. Ponemos playlist, escuchamos en aleatorio. Está buenísimo lo que pasa ahora, se democratizó la música y con mucho menos dinero podes escuchar infinidad de artistas que antes no podías porque debías elegir en qué gastar tu plata. Pero más allá de disfrutar esto, pensamos nuestro arte como una obra, hacemos un disco por más de que después mostremos adelantos, nosotros lo pensamos en conjunto con un orden, más allá de que después uno elija cómo escucharlo. Nosotros te lo entregamos y vos después hace lo que quieras”, expresa Brancciari.

Colaboraciones y militancia

Uno de los temas que más se destaca en este álbum es su colaboración con Nicki Nicole. No te dolió verme asustada, voy a morderte la cara y a esperar, que poco a poco te mueras, se escucha cantar a Emiliano entre las líneas de “Venganza”, el sencillo que describen un mensaje de lucha contra la violencia de género que hoy azota al mundo.

“Es un tema con el que estamos comprometidos desde hace mucho tiempo. Ahora lo que hicimos fue hacerlo desde un lugar simbólico, obviamente ninguno quiere venganza sino justicia, pero es un grito simbólico porque la justicia no llega. Lo distinto de la canción es que se canta en primera persona sin ser realmente el personaje que canta.”, explica.

Sabía’ lo que hacía, dónde iba y dónde estaba, ¿Te parece normal perseguirme en la madrugada?, esto es por mí y por todas, quiero hacerte sentir lo que yo siento ahora, rapea Nicki Nicole.

“Necesitábamos la participación de una mujer porque por más que nos involucremos y como hombres estemos reaprendiendo un montón de cosas y ayudemos a visibilizar, no somos capaces de sentir el miedo que siente una mujer. Fuimos escuchando diferentes artistas de diferentes géneros hasta que dimos con Nicki y enseguida le escribimos, ella escribió su parte y eso es súper valorable, se dio de manera muy orgánica y natural.”

- ¿Cómo fue la repercusión del público frente a un tema que está tan presente?

- La gran mayoría muy agradecidos, mensajes en todo tipo de manifestaciones. Hubo gente que se ofendió, no le gusto, que argumentaba que no podíamos cantar en primera persona o molestaba que saliera en marzo la canción. Evidentemente esa gente no sabe de nuestro compromiso de años o no está informada del todo, jamás lo haríamos como oportunismo o falta de respeto, es algo por lo que peleamos hace tiempo y seguiremos peleando porque nada va a cambiar.

- ¿Cómo manejan las críticas, tienen mucho hate?

- Como todo el mundo, a veces lo malo por más que sea 1 en 100 te afecta. Con el tiempo hemos aprendido a manejarlo porque realmente está lleno de eso, tenemos suerte de no tener tanto o que aparezcan de vez en cuando, pero no tenemos grandes problemas. Recibimos mucho amor, respeto y cariño, y está bueno saber que hacemos las cosas de corazón y no queremos hacerle daño a nadie, somos una banda muy querida realmente y hay que disfrutar de eso.

- Además presentaron el disco por un vivo en Youtube…

- Sí, teníamos mucha ganas de tocar y que nos viera gente, nos falta el aplauso y el calor que es el motor de la banda, por eso no nos adaptamos al streaming y estamos pensando en tocar a fin de año. Es un disco para tocar con gente y es lo que más deseamos, es en lo único que vamos a pensar de aquí a fin de año.

- Hay dos colaboraciones más con Ricardo Mollo y Anita Álvarez de Toledo, ¿eligen a sus acompañantes desde el primer momento?

- La que manda es la canción, si fuera por admiración hubiésemos invitado a Ricardo en el primer disco. Pero necesitábamos que una canción nos dijera “acá tiene que participar” como ha sido con todos los invitados. Y con Anita también, tenemos un cariño de muchos años y ella está viviendo en Uruguay, necesitábamos un timbre de mujer y cuando vino a grabar ese tema, termino grabando tres canciones más.

Giras, presentaciones en vivo y nuevos proyectos

En cuanto a cómo continúa su camino a partir de ahora, poco seguro hay. La ansiedad por volver a los escenarios es indescriptible, aunque se encuentra bastante lejos de concretarse.

“La gira acústica no la vamos a retomar, quizás más adelante hagamos algo puntual, pero por ahora es disco nuevo y cambio a lo eléctrico. Esperamos poder anunciar en primavera e ir a tocar, dependemos de factores que no manejamos así que solamente tenemos fe y esperamos que esta pesadilla termine lo mas prono posible”, explica.

A 200km de su hogar, la banda se encerró por tres semanas a componer y producir este disco con aire de instrospección. .

Respecto a la música, Emiliano ya se encuentra en proceso de creación de nuevas canciones y con un documental en puerta que mostrará en primera persona, todo el proceso de creación del décimo álbum.

“Eso nos tiene emocionados porque esta buenísimo el material y esperemos que la gente disfrute estar adentro de esa grabación que para nosotros fue muy gratificante. Aún no tiene nombre ni sabemos dónde lo vamos a mostrar, están editando y ya después pensaremos en el nombre, se ha ofrecido a algunas plataformas pero no hay nada seguro”, cerró.