Gauchito Club: “Nuestro camino para continuar la historia está entre Karamelo Santo y los Enanitos Verdes”

En pleno enero en Mendoza, con 40° grados de sensación térmica, la sala de ensayo con aire acondicionado es el refugio perfecto para los Guachito Club, que trabajan a diario para comenzar un año con grandes desafíos.

La banda mendocina de rock e indie tropical divide el tiempo entre ensayos y la preproducción de su tercer disco. El próximo viernes 2 de febrero dará su primer show del año en la primera edición del Festival Pandora en San Rafael. Pero también delinea el sonido de su próximo single, que (sin spoilear nombres) será en colaboración con una reconocida banda de la escena nacional.

“Ahora estamos armando las pistas de los shows y escuchando las mezclas del próximo single que vamos a lanzar con una banda importante, pero no queremos adelantar mucho. Estamos revisando el material que nos están pasando desde Buenos Aires, y medios conflictuados porque sentimos que no llegamos al clímax de la canción. Pero es parte del proceso, ya estamos cancheros en ese aspectos”, comenta al teléfono Gabriel Nazar, voz y creador de Gauchito Club.

La banda mendocina presenta su nuevo tema con un título autóctono.

UN NUEVO DISCO Y SU PRIMER GIRA POR EUROPA

El 2023 para Guachito Club fue intenso y superador. Tuvieron su debut en el Festival Lollapalooza y el Cosquín Rock, llenaron dos teatro Vorterix y emprendieron una gira por distintos escenarios del país y Latinoamérica.

En paralelo, comenzaron a trabajar en lo que será su tercer disco, que saldrá en abril. Y para ello ya lanzaron tres singles que dan cuenta de la nueva búsqueda de Gauchito. Ese aire latino con una impronta mendocina, que se une a un sonido urbano y el rock siempre como influencia.

Después de lanzar el single “Papito Barloa” en honor a un lugar icónico de la cultura mendocina (el local de lomos que lleva el mismo nombre de su dueño, el boxeador Humberto “Papito” Barloa), llegó el tema “Primer recreo”, en colaboración con Bandalos Chinos.

Las bandas se unieron en el single "Primer Recreo".

Y recientemente presentaron “Morena Mía”, junto a Muerdo. Una canción con cierta reminiscencia a la música romántica y el bolero latino, pero con una poética de estos lugares.

-El nuevo disco va por un sonido más latino, pero también se animan al rap y otros géneros.

-Lo bueno de Gauchito es que tiene “aires de”. Y me gusta porque en algún punto lo identitario de la banda es que la música se conecte en distintos puntos, pero que el oyente pueda elaborar lo que escucha. Y este tema que se viene va por el lado del reggae de Gran Bretaña porque se parece al estilo Reth Wine, un reggae ultra pop. Pero nos pasa que cada single que hacemos nos gusta y no sabemos cuál será la columna vertebral del disco. Vamos a lanzar dos temas más antes de lanzar el álbum, que tendrá diez canciones. Los temas ya los tenemos pero estamos en proceso de preproducción, buscando la estética. Uno va a ser un tango al estilo Gardel. Un tema de rock nacional bien balada al estilo Enanitos Verdes. Y después una cumbia, y un tema bien mendocino, con folclore, algo de reggaeton... Una ensalada de frutas importante.

La banda mendocina comienza un año con múltiples proyectos.

-Después del lanzamiento del disco, ¿tienen planeada una gira presentación?

-Tal vez toquemos en el Cosquín Uruguay. Y en mayo haremos nuestra primera gira europea. Surgió la posibilidad que un productor nos llame y nos arme la gira tanto este año como el año que viene. El disco saldrá en abril, en mayo nos vamos a Europa. Y cuando volvamos empieza la gira por el país, también trataremos de ir a México. De alguna manera sentimos que seguimos el legado de Los Karamelo Santo, que tocaron mucho en Europa y pasaron la frontera latina. Entre Karamelo Santo y los Enanitos está el camino de Gauchito de continuar la historia.

-Trazando un paralelismo con la historia de las bandas mendocinas, están continuando ese camino alternativo, ¿Crees que la participación en grandes festivales les permitió abrir otras puertas?

-Sí, el hecho de tocar en varios festivales es un paso enorme. No solo por la visibilidad, sino que llegás a otro público. Además genera algo en la gente, porque le ponemos mucho al show y tratamos de que en quien nos vea se genere algo narcótico y nos quieran volver a ver. Le damos mucha importancia que el show sea picante y que te lleve a esos estadios emocionales. Que bailen una cumbia, pero también te hayas emocionado y tengas un tema chill.

-En este próximo disco hay una impronta más latina, ¿cómo lo han pensado?

-Pienso que el tercer disco de una banda marca un momento. Dicen que son los mejores discos de los caminos de la banda. El primer disco es un vómito artístico, el segundo te pone más serio. Y el tercero es una cuestión de naturalidad, donde se mezcla el oficio, el entender la experiencia que da trabajar en un estudio, escribir una canción, unido al aprendizaje de los dos primeros discos. Entonces este próximo trabajo no va a salir mucho del estilo, pero se reflejan detalles de la historia de Gauchito. Va a tener la frescura del primero, la profundidad del segundo y llevado a un nivel técnico groso, porque estamos trabajando con Ezequiel Kronenberg que es uno de los mixer más importantes de Argentina. También con colaboraciones muy importantes, la instrumentación, los arreglos. Estamos más obsesivos con eso. Sumado a todos los shows que ayudan a fortalecernos. No nos olvidamos que somos independientes, es una decisión que sostenemos. Y eso tiene un doble mérito, porque cada cosa que hacemos es a pulmón. A veces no parece, pero seguimos trabajando mucho.

MARCANDO LA HISTORIA DE LA NUEVA ESCENA DEL OESTE

Desde hace ocho años, Gabriel Nazar, Sasha Nazar, Julián Bermejo, Nahuel Quimey Chandía y Ale Rezk han alimentado un vertiginoso camino en el que editaron dos discos: “Guandanara” (2018) y “El camino de la Libertad” (2021).

Desde la gestión independiente han conquistado al público en las plataformas y en el vivo, logrando fortalecer su trabajo sostenido, con una clara impronta que no pierde la localía.

-Han hecho un camino sostenido, con grandes oportunidades, pero sin perder el foco.

-Totalmente. Creo que todas las oportunidades llegan, los contratos con grandes discográficas te cambian por completo. Pero creo que hay que bancarla desde la independencia lo más que se pueda para tener el control de dar lo que querés a tu tiempo, y no estar bajo las presiones del status quo o el sistema de la industria. Creemos que estamos trabajando muy pro, al nivel que se espera de una banda nacional con cierto tiempo. Pero sabiendo que para dar un gran salto necesitás el empujón de un sello discográfico. Pero estamos en la independencia, sabiendo que el día de mañana nos podemos parar desde otro lugar frente a una propuesta con un sello, que nos ofrezcan algo superador.

-¿Qué experiencia les ha sorprendido?

-Creo que lo que más nos impacta son el público y los fans. Soy de una generación en donde noté mucho el zurco que hubo de las bandas nacionales y la música hecha por computadora, que tienen esa fusión de influencers y el mundo urbano. Y está buenísimo porque han abierto un montón de puertas, pero Gauchito siento que le rinde homenaje a ese romanticismo de seguir una banda y comprar un disco. Es la creación de música artesanal, priorizando tus raíces, describiendo historias que sentimos que necesitan ser contadas y no meter música porque sí. Porque queremos hacer algo con contenido, no para pegarla. En eso somos minuciosos y el público se da cuenta. Somos como un restaurante clásico, que crece, pero no nos olvidamos que si no tenemos algo que decir, no lo decimos.

La banda lanzó su nuevo single "Papito Barloa".

-¿Hay compañerismo entre las bandas en Mendoza?

-Sí. Incluso está la idea de poder hacer algo con la familia de los Enanitos Verdes. Igual ha cambiado mucho la escena, y las bandas de antes entienden la diferencia del momento y les gusta mucho cómo trabajamos. Y se genera una camaradería re linda. Y también para Mendoza es importante, porque como provincia cuesta llegar y llamar la atención en lo cultural, con artistas impresionantes, no solo en lo musical. Que podamos llegar me parece que merece ser reconocido.

-Ahora continuar y sostenerse es lo más complicado.

-Somos conscientes que las modas son como un romance de verano. Por eso somos conscientes que estamos atravesando un momento de revolución en la industria, en lo social y lo que nos proponemos es ser consecuentes con lo que pasa, y no comernos ninguna, que estamos en cierto lugar. No hay que llegar a ningún lugar, sino el camino a recorrer. Y eso nos conecta para cantarle a la gente. Mientras tengamos el privilegio que nos sigan escuchando, caderas que quieran bailar con nuestra música y abrazos que nos alimenten, vamos a tener un propósito para continuar. Tratamos de mejorar la parte humana y musical, para que no sea algo pasajero.

-¿Hoy Gauchito Club puede vivir de la música?

-Sí, costó muchísimo. Invertimos mucho en la banda. Al comienzo todo lo que hacíamos era para sumar a la banda y al proyecto. Cuando comenzó a crecer la demanda para tocar en todo el país, la rueda empezó a girar. Y realmente nos sorprende la cantidad de gente que nos escucha, tanto en las plataformas, como en los recitales. Tenemos mucha convocatoria, hicimos dos teatro Vorterix llenos. Este año queremos hacer nuestro primer Estadio Obras en Buenos Aires. Y en ese sentido nos costó mucho llegar a esta instancia de priorizar a la banda, pero el laburo que hicimos, de ensayar mucho, de encontrar nuestro estilo y tener un mensaje, todo eso generó que la respuesta de la gente sea positiva y podamos vivir de la música. Tuvimos que generar una empresa para organizarnos y vamos mejorando en todo. Pero somos unos privilegiados en la provincia y ojalá podamos dejar este legado a las bandas para que puedan vivir de la música, y sientan que puedan vivir del arte. Sabiendo que hay mucho esfuerzo, que hay que mejorar siempre, pero se puede. Hay que sostener una estructura para salir a tocar, al comienzo necesitas una inversión y bancar el proyecto, con trabajos alternativos. Hasta que pudimos dar un salto y dedicarnos de lleno a la banda.

El encuentro se realizará por primera vez en febrero, en San Rafael | Gentileza Prensa.

PARA AGENDAR: GAUCHITO CLUB EN EL FESTIVAL PANDORA

La banda mendocina Gauchito Club será uno de los números fuertes en la primera jornada del Festival Pandora.

El encuentro se realizará del 2 al 4 de febrero, en un entorno diferente y concentrará un lineup con bandas mendocinas y nacionales, en La Rivera (San Rafael). También tendrá la participación de El Kuelgue, Edu Schmidt, Nonpalidece y Usted Señalemelo. Las entradas están a la venta en edenentradas.com.ar