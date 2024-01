Los grandes discos de rock y pop internacional que saldrán en 2024:

Muy lejos quedaron las épocas donde los grandes músicos de rock y pop lanzaban prácticamente un álbum por año. Ahora se toman su tiempo y a lo sumo van amenizando la ansiedad de sus fans con canciones sueltas, tipo singles.

Por eso es raro encontrarse con una temporada donde coincidan muchas estrellas y valores en ascenso. Sin embargo en 2023 hubo discos de los Rolling Stones, Depeche Mode, Metallica, Blur, Wilco, Kylie Minogue, Drake, Troye Sivan, Miley Cyrus, Paramore y SZA.

La pregunta del millón, entonces, es qué queda para 2024. Muchas figuras juegan con el factor sorpresa y no dan indicios claros, pero otros ya han confirmado que sacarán un nuevo trabajo en los próximos doce meses.

Se sabe que habra mega lanzamientos de grandes estrellas como Billie Eilish, The Cure, Dua Lipa, Green Day y Chance the Rapper. También circulan rumores que suenan sumamente lógicos, como Taylor Swift con Reputation (Taylor’s version), Beyoncé con Renaissance: Act II, y Ariana Grande con su primer disco en tres años.

Green Day, “Saviors” (19 de enero)

“Creo que este disco es lo mejor de todo lo que tiene Green Day”, dijo Billie Joe Armstrong en una entrevista de radio el año pasado. Ese álbum es Saviors, que según el trío que completan Mike Dirnt y Tré Cool “cierra la brecha” entre Dookie y American Idiot. El primer single fue The American Dream Is Killing Me.

Por supuesto que luego saldrán de gira por grandes estadios y el repertorio hará guiños especiales a los aniversarios de los 20 años de American Idiot y los 30 de Dookie.

Usher, “Coming Home” (11 de febrero)

El primer álbum solista de Usher en siete años promete sorprender, dado que sabe cómo mantenerse al día con las tendencias, ya sea colaborando con los raperos del momento o sumergiéndose en la música electrónica dance. En su primer single Good Good convocó a las estrellas contemporáneas Summer Walker y 21 Savage. Además, el día del lanzamiento estará encabezando el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

MGMT, “Loss of Life” (23 de febrero)

El grupo liderado por los cantantes y multi-instrumentistas Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser fueron furor en 2007 con el disco Oracular Spectacular. En plena pandemia sacaron un cuarto trabajo y fue éxito en TikTok. Ahora volvieron a mirar a los años ‘90, como ya anticiparon con el sonido britpop de Mother Nature y el rock de Bubblegum Dog..

Jacob Collier, “Djesse Vol. 4″ (29 de febrero)

El fenómeno pop capaz de unir música clásica, jazz, folk, coral, R&B, hip-hop y pop culminará su proyecto Djesse con colaboraciones de Brandi Carlile, Michael McDonald, Shawn Mendes y Stormzy. Cabe recordar que un año atrás Mick Jagger lo elogió como su artista preferido cuando se encontraron en un show de Coldplay.

Chance The Rapper, “Star Line Gallery” (sin fecha)

Ya pasaron cinco años desde su álbum de estudio debut, The Big Day, y si bien no anunció oficialmente su regreso, en todos sus últimos reportajes habló de Star Line Gallery. Lo llamó “uno de mis proyectos de los que más me siento orgulloso en términos de escritura y visión artística”.

Lenny Kravitz, “Blue Electric Light” (15 de marzo)

Será un álbum doble donde toca la mayoría de los instrumentos. El hilo conceptual es la exploración del amor, el sexo y la espiritualidad. El primer single, con strip-tease incluído, fue el pegadizo TK421.

The Cure, “Songs Of A Lost World” (sin fecha)

Hace dos años, Robert Smith anunció el título del próximo álbum de la banda en los Premios NME. Desde entonces, todos han estado esperando el disco, cuyos temas ya tocaron en vivo (incluso en Argentina) y aparecen en YouTube. Todo indica que este año la espera terminó.

Dua Lipa (sin título ni fecha)

A cuatro años del boom mundial de su segundo álbum Future Nostalgia, ya apareció el primer single: Houdini, que hace pensar en más disco-pop brillante y reluciente. Dato: en ese hit incorporó a Kevin Parker de Tame Impala para trabajar juntos.

Billie Eilish (sin título ni fecha)

A primera vista sería raro pensar en un nuevo trabajo, dado que estuvo de gira por todo el mundo y trabajando en su contribución a la banda sonora de Barbie. Sin embargo confirmó en varias entrevistas que está muy cerca de terminar su tercer álbum.

Elton John y Brandi Carlile (sin título ni fecha)

El dato lo dio nada menos que Pete Townsend en un reportaje reciente, cuando dijo que su amigo Elton estaba muy entusiasmado con el disco que había hecho a dúo con Brandi Carlile, una cantautora de 42 años que tiene todo el respeto de sus colegas, incluso gente exigente como Joni Mitchell, con quien grabó.

Los representantes de Elton y Carlile rechazaron o no respondieron a las solicitudes de comentarios por parte de los medios, pero tampoco negaron la información