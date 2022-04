El insólito parecido entre la nueva canción de Harry Styles y un tema de Miranda!

Después de tres años desde su último álbum, finalmente Harry Styles les da una pizca de nueva música a sus fanáticos. El británico anunció que lanzará un nuevo disco y en la noche de ayer presentó “As It Was”, el primer corte que encabezará la lista.

Sin embargo, mientras sus fanáticos celebran el regreso de Styles a la música, otros usuarios en las redes resaltaron un insólito detalle del tema. Según aseguraron, el nuevo sencillo de Harry es muy similar al hit “El Profe”, de Miranda!.

Los fanáticos de la dupla entre Ale Sergi y Julieta Gattas dejaron en claro en Twitter que habían notado la similitud y rápidamente convirtieron a Miranda en Trending Toppic.

“No hermano, no podés robarle así a Miranda y que no nos demos cuenta, si los que te escuchamos somos todos tr*los”, le espetó un usuario al ex One Direction sobre su nueva canción.

“Devuelvan las Malvinas y la intro de El Profe de Miranda, piratas de mi*rda”, disparó otro.

“Marina le robó la estética a Natalia Oreiro y éste la música a Miranda!, no hay un solo inglés que no sea un chorro”, sumó otro.

“Yo te quiero Harry pero no te metas con Miranda que es patrimonio Nacional!!!”, señaló otra.

Los comentarios surgieron a raíz del avance de la canción, en la cual el británico aparece sentado en un plato circular giratorio.

Finalmente, en noche de ayer, la canción salió a la luz en las plataformas digitales y consiguió 12 millones de visualizaciones en apenas 13 horas.

As It Was marca el regreso de Harry Styles a la música, siendo el primer corte de su próximo disco Harry’s House, el cual saldrá a la venta el próximo 20 de mayo y estará conformado por 13 sencillos. En la portada del disco, aparece el artista de pie en el techo del salón de una casa, cuya estructura se encuentra invertida.

El disco saldrá meses antes de su llegada programada a Argentina el próximo 3 de diciembre.