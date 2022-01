En cinco horas, Harry Styles agotó localidades para su primer River

El cantante, autor y actor británico Harry Styles, quien fuera integrante del grupo pop juvenil One Direction, agotó en cinco horas las 60.000 localidades previstas para su primer recital en el Estadio River Plate.

El artista, que ya había pasado por el país en 2018 en el marco de la gira “Live On Tour”, iba a regresar en 2020 con un concierto en el Hípico que debió ser suspendido a raíz de la pandemia, pero la reprogramación de la visita amplía su impacto ya que se mudará al Monumental y actuará ante un estadio colmado.

Harry Styles actuará en Argentina el 3 de diciembre del 2022 y ya agotó entradas

Styles, quien el 1 de febrero cumplirá 28 años, no solamente gozó del éxito de One Direction sino que expandió ese suceso a sus dos álbumes en solitario (publicados en 2017 y 2019) y a sus labores artísticas en cine, y además le añadió el lanzamiento de una línea de productos para el cuidado personal.

Los discos solistas del oriundo de Cheshire son “Harry Styles” (2017), que contó con los hits “Sign of the times”, “Two Ghosts” y “Kiwi” y, dos años más tarde, “Fine Line”, con singles como “Watermelon Sugar” y “Adore you”.

Para esta nueva entrega, se sumará como artista invitada la cantante, compositora, rapera, DJ y guitarrista de reggae jamaiquina Koffee.

Harry Styles actuará en Argentina el 3 de diciembre del 2022 y ya agotó entradas

El precio de las entradas del show de Harry Styles

El show del artista en la Argentina se dará en el marco de su tour “Love On 2022″, el cual estaba planeado para el 2020 pero debió suspenderse por la pandemia de coronavirus. Este 19 de enero se reveló la nueva fecha y lugar del show y las entradas quedaron disponibles a partir de las 14 horas por All Access pero dudaron nada porque todos quisieron una.

El precio de los tickets de ingreso son: Campo VIP. $17.500, Platea Preferencial. $16.500, Platea común. $13.500, Platea común sivori. $12.000, Plateas altas. $12.000, Campo. $10.000 y Platea alta sivori. $7.500. A todos los valores se les deben sumar los cargos de servicios.

Harry Styles actuará en Argentina el 3 de diciembre del 2022 y ya agotó entradas

Vale aclarar que si ya tenías una entrada para el concierto del 2020 que iba a ser en el Estadio Hípico, siguen vigentes para el nuevo show. En el sitio de All Access está toda la información sobre la reubicación. Se puede pedir el reembolso del dinero en caso de no poder ir.