Estrenos de cine: Woody Allen y el regreso de un artista que no se siente “cancelado”

En torno a Woody Allen se desata una tormenta que nunca cesa, que a veces es furiosa y otras tantas es imperceptible. Pero es una tormenta que siempre está. Al menos, desde principios de los ‘90, cuando comenzaron las sospechas de pederastia. En los últimos años, sin embargo, gracias a documentales (como “Allen vs. Farrow”, en Flow) y nuevas declaraciones (aunque sin que se pronunciara la Justicia) la acusación se volvió vigente, la ola de escrache se expandió y puede decirse que, si en Hollywood hay personajes “cancelados”, él está en los primeros puestos.

Dicho esto, no creíamos que en tiempos del #MeToo y tras una pandemia tan cruel para todas las industrias, incluida el cine, podríamos volver a ver en una sala una nueva película de Woody Allen: en este caso, “Rifkin’s Festival”. Es la última que filmó, en el verano europeo de 2019, cuando el Coronavirus todavía no ponía patas arriba al mundo. Ciertamente, la pandemia trastocó su vieja tradición de estrenar al menos una película por año. Y la cancelación también, aunque él lo niegue visceralmente.

“No siento eso para nada, porque sigo trabajando”, dijo recientemente en una exclusiva entrevista que concedió a diario La Nación. “Conozco varias personas que realmente fueron víctimas de lo que usted describe porque perdieron sus empleos, pero ese no es mi caso. Yo nunca dejé de trabajar. Lo único que me impidió hacerlo con normalidad fue el coronavirus. Ese sí que es un verdadero problema”, aseguró.

Lo que no mencionó es que, por el último aluvión de 2019, perdió un contrato con Amazon Prime Video según el cual iba a hacer varias películas para esta plataforma. En febrero de ese año la demandó por incumplimiento de contrato, por lo que le pide unos 68 millones de dólares.

Sea como fuere, para muchos la obra y el autor pueden separarse perfectamente, y eso le permitió a Woody Allen seguir filmando. Es cierto que algunos actores le dicen que no quieren estar asociados a su nombre y rechazan sus guiones, pero aún así puede darse el lujo de convocar a nombres, si no rutilantes, al menos conocidos: Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Elena Anaya y el gran Christoph Waltz forman parte de “Rifkin’s Festival”.

“Durante los últimos años las personas que aportan el dinero para mis películas provienen de otros países”, dijo en la mencionada entrevista, ampliando sobre sus proyectos actuales. “Los franceses, los españoles, los italianos y los británicos que vienen financiando mis películas están interesados en que yo las haga en esos países, para eso ponen el dinero”, explicó.

“Rifkin’s Festival” es un buen caso: “Una pareja estadounidense viaja al Festival de cine de San Sebastián - adelanta la sinopsis-, donde se ven atrapados por la magia del evento, la belleza y encanto de la ciudad y la fantasía que genera el mundo de las películas. Ella se enamorará de un destacado director de cine francés mientras que él caerá a los pies de una hermosa española que reside allí”.

Wallace Shawn fue el gran descubrimiento de Woody Allen para este filme. Ya había trabajado con él, pero en esta película se plantea directamente como un alter-ego del propio director, quien el pasado 30 de noviembre cumplió 86 años. De ahora en más, de seguir filmando, podría ser el candidato a representarlo en sus películas. Sus rasgos son claros: un hombre entrado en años, intelectual, verborrágico, ingenioso, casado con una mujer al menos en apariencia más joven. El mismo director confesó que originalmente el protagonista era un hombre más joven pero que le pareció tan indicado él para el papel que se tomó la molestia de reescribir por completo el guion.

Allen se muestra muy preocupado por el Covid-19, también. Desde su casa en Nueva York admitió que esa es una de las ciudades más riesgosas en la pandemia y que eso lo llevó a salir lo menos posible. Tiene las dos vacunas y el refuerzo, pero aún así no ha recobrado su vida normal en las calles. Esa Nueva York que pintó en sus películas más famosas es un espacio idealizado que hace muchos años ya no existe.

No sale. En cambio, se levanta temprano y escribe un montón: una obra de teatro, un nuevo libro y el guion para una nueva película, que se empezará a filmar apenas se reduzcan los casos. En principio, se rodará en París y el argumento tiene un aire a “Match Point”, adelantó.

Más estrenos

“Agentes 355″: Un grupo de mujeres usarán sus extraordinarios talentos para detener a una peligrosa organización que planea crear una poderosa arma capaz de generar el caos mundial. Durante su proceso de infiltración se verán envueltas en la disyuntiva si sus enemigos ahora son sus aliados. La película, dirigida por Simon Kinberg, cuenta con varias primeras figuras como Jessica Chastain, Penélope Cruz y Lupita Nyong’o, sin embargo ha significado un fracaso en la taquilla estadounidense.

“Belle”: En la vida real, Suzu es una adolescente acomplejada atrapada en su pequeño pueblo de montaña con su padre. Pero en el mundo virtual de “U”, Suzu se convierte en Belle, un ícono musical con más de cinco mil millones de seguidores. Su vida tomará un giro inesperado cuando Belle conozca a Bestia, una criatura tan fascinante con aterradora. Animación firmada por el japonés Mamoru Hosoda.

“Boda negra”: Desde Rusia llega esta cinta de terror. Zhenya ha sido abandonada por Cyril, su apuesto novio. Desesperada, acude a un hechizo llamado “Boda Negra” que promete volver a unirlos. Cyril regresa, pero su amor se vuelve obsesivo y amenaza a quien se interponga entre ellos, incluida la pequeña hija de ambos. El hechizo no se detendrá al morir él en un accidente, pues nada puede separar a dos amantes unidos por el demonio.