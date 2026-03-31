La película de "Boulevard": cuándo se estrena en Argentina el fenómeno surgido de Wattpad

La esperada adaptación cinematográfica de “Boulevard”, uno de los fenómenos más populares surgidos de Wattpad , está a días de su estreno mundial. La película lleva a la pantalla grande una historia marcada por el amor adolescente , los conflictos emocionales y el crecimiento personal. La gran pregunta es: ¿cuándo llega a Argentina?

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Si bien la producción ya tiene fecha de estreno en países como México y España —donde llegará a los cines el próximo 16 de abril— , en Argentina aún no hay una fecha confirmada para su lanzamiento , lo que generó comentarios de reclamos en redes de cines nacionales como Cinemark.

Entre los comentarios de los fanáticos pedían la confirmación de fecha de lanzamiento: “cuándo se estrena ‘Boulevard’” y “Todos amamos ‘Crepúsculo’, pero necesitamos más novelas literarias”. Desde Cinemark respondieron: “¡Les sugerimos que estén atentas a nuestras redesss!“, por lo que es inminente el anuncio aunque aún no hay día confirmado.

La presión de las fanáticas de Argentina y la respuesta de Cinemark

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El proyecto nace de una historia que se volvió viral en Wattpad , donde acumuló millones de lecturas antes de convertirse en un éxito editorial dentro de la literatura juvenil contemporánea en español. La novela es de la autora mexicana Flor M. Salvador, quien participó activamente en el desarrollo de la película para preservar la esencia de la historia original.

"Boulevard" sigue la vida de Hasley Weigel, una adolescente que intenta encontrar su lugar en el mundo mientras atraviesa los desafíos emocionales propios de su edad. Su camino cambia cuando conoce a Luke Howland, un joven con un pasado complejo y una mirada difícil sobre la vida.

A partir de ese encuentro, ambos desarrollan un vínculo que evoluciona entre el primer amor, los conflictos personales y el proceso de madurar. La historia profundiza en cómo los protagonistas se influyen mutuamente mientras enfrentan sus propios problemas.

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Aunque el romance funciona como eje central, la novela también aborda temas sensibles como la salud mental, las relaciones familiares y las heridas emocionales, elementos que fueron clave en su conexión con el público joven.

El elenco principal incluye a Eve Ryan en el papel de Hasley y a Mikel Niso como Luke, acompañados por figuras como Luis Zahera, Pepe Barroso Silva, Esther Acebo y Mercedes Eizaga.

Eve Ryan en el papel de Hasley y Mikel Niso como Luke, el elenco de la novela adolescente. Eve Ryan en el papel de Hasley y Mikel Niso como Luke, el elenco de la novela adolescente. gentileza

El origen del nombre y de uno de los protagonistas, inspirados en la vida real

Uno de los detalles que más llamó la atención entre los fans es el origen del personaje de Luke, cuya construcción estuvo inspirada en Luke Hemmings, integrante de “5 Seconds of Summer”. Esta referencia ayudó a moldear su personalidad dentro del imaginario de los lectores.

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Además, la autora del libro explicó que el título, por su parte, remite a la canción “Boulevard of Broken Dreams” de Green Day, que funciona como una referencia directa al tono emocional del relato.