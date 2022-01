“The tender bar” el nuevo filme que dirige George Clooney se luce en Amazon Prime

Hay quienes dicen que George Clooney es mejor director que actor. Hay quienes afirman lo contrario.

En verdad, no importa demasiado cuál es la ecuación de talento que más se ajusta a la realidad, porque la realidad no existe. sino solo las interpretaciones. Y esta premisa se ajusta a la perfección, no solo a la carrera de Clooney sino a esta nueva película que acaba de estrenar por Amazon Prime: “The tender bar”, protagonizada por Tye Sheridan; pero el que se roba la atención con las mejores y más nobles armas de la interpretación es Ben Affleck.

La historia viaja hacia atrás, en remembranzas e interpretaciones cmomo un rulo temporal que finaliza en el presente. Es la transposición al cine de las memorias de J.R. Moehringer, donde se cuentan los años de la infancia y adolescencia del escritor, necesitado del padre ausente y rumiando malarias y momentos hermosos entre las mesas del bar del hermano de su madre.

George Clooney se pone de nuevo detrás de las cámaras para seguir solidificando su estilo como realizador. - Imagen web

Moehringer es periodista y escritor, ganó su Pullitzer (si es que eso tiene ya alguna importancia) y ha escrito un par de libros: el primero fue “El bar de las grandes esperanzas” (2005), que dio lugar a esta transposición; y el segundo es “Sutton” (2012), sobre un famoso ladrón de bancos del mismo apellido. Sus ideas literarias han nutrido también a Hollywood en otra película “El último asalto”, dirigida por Rod Lurie e interpretada por Samuel L. Jackson y Joss Hartnett, y basada en uno de sus reportajes.

Pero no solo el autor de la novela fuente tiene un link célebre con los pasillos glamorosos de Hollywood, sino también el guionista que George Clooney convocó para el ejercicio de transponer estas memorias a un guion cinematográfico. Es que William Monahan es el mismo que ganó el Oscar por esa obraza fílmica de Scorsese que es “Los infiltrados” (2006); aunque también guionó otras películas no tan destacables como “Al filo de la oscuridad” o “London Boulevard”.

Y hacemos esta segunda aclaración porque justamente el guion de Monahan es el que, aunque correctísimo y esquemático, podría haber tenido un vuelo que no permite a esta película colarla en la lista entre las mejores de Clooney.

Pero George-director tiene en su estilo esos elementos que logran la empatía total con los espectadores: un relato calmo, sencillo y humano para las historias que apelan a la nostalgia; como en el caso de “The tender bar” o la estupenda “Los descendientes”. Y un pulso firme y preciso cuando lo que elije es contarnos una de suspenso, como “Suburbicon: bienvenidos al paraíso” (que también podés ver en Amazon Prime) o “Buenas noches, buena suerte”.

Así las cosas, “The tender bar” es un film que tiene todos los elementos necesarios para una eficaz coming-of-age (subgénero cinematográfico que nos narra la historia del personaje y su evolución desde la tierna infancia o adolescencia hasta el presente; como si fuese una road movie pero de personajes y no de tramas): los aires nostalgiosos en los que se engarzan las experiencias traumáticas, los días felices y los azares sexuales que van a constituir la “adultez” del protagonista.

Hace no mucho es estrenó, en Netflix, otra película con esta idea de rememorar la infancia que es obra mayor: “Fue la mano de dios” de Paolo Sorrentino.

Clooney es un director poderoso, luminoso, que en esta película logra a través del montaje, la música y la fotografía momentos deliciosos, esa pregnancia y nobleza que lo caracterizan detrás de cámara y escenas para atesorar. Pero que, con tanto talento puesto en juego en el casting (además de Affleck en el rol del tío, la madre del protagonista es la estupenda Lily Rabe y el monumental Christopher Lloyd, su abuelo). Lo mismo en las áreas técnicas, pero no puede zafar del esquematismo de la narración.

Lo dijimos al principio: Ben Affleck se roba este film y se vuelve protagonista con una calidad en su propuesta de composición de personaje (sus gestualidades son una pura fiesta) encantadora.

Otro elemento notable en este film es la banda sonora que, cuando más se la necesita para elevar a la película de lugares comunes surge como el elemento salvador. Hay que buscar esta banda sonora en Spotify y armar la playlist porque recorrerla es puro deleite. También en esta decisión, claro, vemos la mano directriz de Clooney (son 31 temazos interpretados por Bobby Darin, Jackson Browne, Devo, Nile Rodgers, Paul Simon, o Donald Fagen, entre otros).

“The tender bar” es una película efectiva porque es un caramelito sensible y humano con el que transitar una tarde de cine. Así, más allá de los traspiés, la recomendamos; porque si el cine emociona, cautiva y entretiene se ha ganado la estatura para la selección.

