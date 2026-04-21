Murió Luis Puenzo: del Óscar con "La historia oficial" a cuestionado presidente del Incaa

A los 80 años falleció este martes el cineasta Luis Puenzo , recordado por dirigir "La historia oficial" (1985), la primera película argentina en ganar un premio Óscar y obra fundamental sobre la memoria en la dictadura, además de presidir el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ( Incaa ) entre 2019 y 2022, durante la gestión de Alberto Fernández.

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La luctuosa noticia fue confirmada por Argentores. “Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento", se lee en el comunicado oficial.

El legado de Luis Puenzo está marcado por un hito histórico: la dirección de "La historia oficial".

Protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio , la película fue pionera en abordar la apropiación de menores durante la última dictadura. Su impacto fue global, consagrándose en 1986 como la primera producción argentina en ganar el Óscar a la Mejor Película Extranjera . Además del reconocimiento de la Academia, el film cosechó el Globo de Oro, el premio del Festival de Cannes y el Cóndor de Plata, mientras que Puenzo y Aída Bortnik alcanzaron una histórica nominación al Mejor Guion Original.

Durante su carrera, Puenzo filmó "Gringo viejo" (1989), con Gregory Peck y basada en una novela del mexicano Carlos Fuentes, y "La peste" (1991), con William Hurt y Robert Duvall.

Su compromiso con el cine no se limitó a su propia lente, también se convirtió en un motor para nuevos talentos. Como productor, fue pieza clave en películas aclamadas como "Infancia clandestina" (2011), de Benjamín Ávila, y acompañó la consolidación de su hija, Lucía Puenzo, en filmes de trascendencia internacional como "Wakolda" (2013).

El rol activo de Luis Puenzo en la gestión del cine nacional

Más allá de su labor creativa, Puenzo fue una figura clave en la estructura legal del sector. En 1994, tuvo una participación activa en la redacción de la Ley de Cine (Nº 24.377), normativa fundamental que garantizó la autarquía del Incaa y estableció un sistema de financiamiento propio que impulsó la producción nacional. Asimismo, en 2004, consolidó su compromiso institucional como uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.

Luego, Puenzo fue presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) entre 2019 y 2022, aunque en uno de los periodos más cuestionados por integrantes de la industria.

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La salida de Puenzo de la presidencia del Incaa se precipitó allá por abril de 2022 tras días de máxima tensión, marcados por una movilización en la puerta del organismo y un creciente malestar en el sector audiovisual. Pese a la resistencia del cineasta a presentar la renuncia, el entonces ministro de Cultura, Tristán Bauer, le comunicó el pedido directo de Alberto Fernández durante una reunión en el CCK.

El descontento del sector se fundamentó en la parálisis del presupuesto de fomento y la continuidad de políticas de la gestión anterior que favorecieron a las grandes productoras del AMBA y limitaron la llegada de las películas.

Las protestas del colectivo cinematográfico contra Luis Puenzo, entonces presidente del Incaa Las protestas del colectivo cinematográfico contra Luis Puenzo, entonces presidente del Incaa Archivo 2022

Por ejemplo, la asociación de documentalistas DOCA y el Colectivo de Cineastas, convocantes de la marcha, señalaron en su momento que Puenzo "no llevó adelante políticas que impulsen la producción de cine en las provincias".

Directores Argentinos Asociados (DAC) expresó: "¿Por qué continúa el mismo plan de fomento establecido por la gestión anterior para desfinanciar y obstruir al cine nacional?" y "¿por qué, en medio de la inflación galopante, el Incaa sigue atrasando la actualización del costo medio?" de producción de un largometraje.

En su momento, Vanessa Ragone, presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, había explicado sobre un borrador del plan de fomento impulsado por Puenzo: "La prioridad, según él considera que es lo que la ley de cine establece, es fomentar películas de ‘presupuesto medio’. Al subir el costo medio de una película de 25 millones a 96 millones de pesos, lo que se propone es destinar el mayor financiamiento a películas de casi 100 millones de pesos, afectando de manera muy directa a las películas de menor presupuesto (que son la mayoría que se hacen hoy en Argentina) ya que, según ese borrador, esas películas recibirían un porcentaje menor de subsidios. Es difícil entender una propuesta de fomento estatal que decida fomentar menos a quienes más lo necesitan (primeras películas, películas regionales, documentales, films experimentales), es decir todo aquello que depende menos del mercado y más del fomento público".