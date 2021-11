Harry Styles protagonizará cinco películas de Marvel Studios

Cuando Harry Styles apareció en la alfombra roja de la premiere de “Eternals” sorprendió a todos, nadie sabía el motivo por el que el músico estaba allí. Hasta ahora que se supo que el ex One Direction firmó un contrato con Marvel Studios para participar en cinco películas de su universo cinematográfico.

Matt Donnelly, periodista de Variety, informó: “Gran revelación en la premiere de #TheEternals Harry Styles se ha unido al MCU como Eros, hermano de Thanos”.

Esta no sería la primera vez que el músico inglés aparece en el cine; en 2017 salió en “Dunkirk”, la película de Christopher Nolan, y en 2020 se involucró en otros dos rodajes que todavía no estrenan: “Don’t Worry Darling”, de Olivia Wilde, y “My Policeman”, de Michael Grandage.

Alerta Spoiler sobre Harry Styles y su aparición en películas de Marvel

En una de las escenas de los créditos de “Eternals”, Harry Styles aparece como Eros o Starfox, el hermano del mal Thanos. Ambos son Eternal, una raza antigua que protege a la Tierra de las criaturas Deviants.

Eros no se lleva bien con el villano de Marvel aunque una vez al año realizan una tregua. Según se ve en los cómics, el personaje que interpretará Styles ama la vida y las aventuras, y su accionar podría significar un cambio rotundo para Thanos.

“Harry Styles ha estado hablando con Kevin Feige, el director de Marvel, quien prometió grandes cosas para el futuro del actor. Un proyecto en solitario para Starfox es una posibilidad sobre la mesa”, remarcaron varios medios. Y agregan: “El cantante se está preparando para tener un desarrollo importante en el MCU, algo comparable a las apariciones que ha tenido Nick Fury en varias de las películas”.

El debut de Harry Styles en Marvel Studios se podrá disfrutar en el cine cuando estrene “Eternals”. Mientras, podemos ver el resto de entregas de la saga en Disney Plus.