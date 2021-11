Mica Viciconte y Fabián Cubero estarían en la dulce espera y ya sabrían el sexo

Después de ser noticia por pasar un fin de semana en familia con las hijas de Nicole Neumann, Mica Viciconte y Fabián Cubero vuelven a los portales con la novedad más dulce: estarían embarazados de su primer hijo juntos. Así lo anunciaron en Twitter.

La ex “Combate” y el ex futbolista están juntos desde hace cuatro años y los escándalos ni rumores han formado parte de su noviazgo, salvo las causas cruzadas con la ex mujer de Cubero por la tenencia de las tres menores y la aparición de la marplatense con ellas.

Pero eso ya quedó en el pasado y, al parecer, la familia se agranda con la llegada de un varón, el primero después de Indiana, Allegra y Siennan. Según publicaron en las redes sociales los periodistas Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, la pareja está en la dulce espera.

“23:15 #ElRunRunDelEspectaculo. Felicidades!!! La espera más esperada!!! BB en camino!”, tuiteó Lío y su colega sumó la info del sexo del bebé en camino.

Lío Pecoraro anunció el embarazo de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Si bien los mediáticos todavía no han hablado de la novedad, tampoco han salido a desmentirla por lo que el rumor toma más fuerza. Se cree que Mica contará que está embarazada este lunes 08 de noviembre, cuando ingrese a las cocinas de “Masterchef Celebrity 3″.

Qué dijo Pitty la numeróloga sobre el embarazo de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Hace solo unas semanas atrás, Pitty la numeróloga compartió la información de los astros y vaticinó que Mica Viciconte se quedaría embarazada. Y al escuchar los dichos, la novia de Fabián “Poroto” Cubero comentó: “Yo la adoro a Pitty, y está todo bien, pero, fácil, debo haber tenido diez pibes ya. Me inventaron muchos embarazos. Obviamente es una relación estable que, a futuro, tiene proyectos, pero ahora no, qué sé yo”.

En ese momento, la rubia dijo que tener un bebé es el proyecto de la pareja “pero no inmediato”.

En 2018, apenas nació el amor entre la mediática y el deportista, Pronto le consultó a la joven de Mar del Plata si agrandarían la familia y ella confió: “Yo en el futuro quiero ser mamá, por eso es importante que el hombre con el que estoy quiera lo mismo. Por suerte (Fabián) me dijo que sí quería tener hijos conmigo y la relación avanzó”.

Sobre si ve un buen padre en Cubero, Viciconte respondió: “Sí, re. Fabián es un padrazo. Todo el tiempo demuestra que es un buen papá y ama a sus hijas, eso me da mucha tranquilidad. Le encantan los niños y, si fuera por él, tendría muchos más. A futuro todo puede pasar”.