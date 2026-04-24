Programación especial en TV por Luis Brandoni: las películas que se verán gratis el fin de semana

La televisión argentina prepara un fin de semana especial para homenajear la trayectoria de Luis Brandoni, uno de los actores más emblemáticos del cine y la cultura nacional . El gran intérprete falleció el 20 de abril pasado , luego de estar más de diez días internado por una fuerte caída.

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Con una programación que recorre distintos momentos de la carrera del actor , los canales de aire apuestan por volver a poner en pantalla algunas de sus películas más recordadas, desde clásicos de culto hasta éxitos más recientes.

Los restos del actor Luis Brandoni, fueron inhumados este mediodia en el Cementerio de la Chacarita.

El homenaje se verá principalmente el sábado, con propuestas en Telefe y América, mientras que El Trece quedó al margen de la iniciativa al no incluir uno de los títulos más populares del actor en su grilla.

16 – El cuento de las comadrejas

17:45 – Esperando la carroza

Sábado 25 de abril en América

22:30 – Mi obra maestra

Por su parte, El Trece que iba a emitir “La odisea de los giles”, una de las películas más exitosas de Brandoni en los últimos años, decidió bajarla de la programación.

Embed - "La Odisea de los Giles". Trailer #1. Oficial Warner Bros. Pictures Argentina (HD)

De qué tratan las películas del especial de Luis Brandoni

El cuento de las comadrejas (2019)

Esta comedia negra dirigida por Juan José Campanella reúne a un grupo de figuras del cine argentino que viven aisladas en una antigua mansión. Allí, entre recuerdos de gloria y rivalidades internas, deberán enfrentarse a una pareja que busca quedarse con la propiedad.

Embed - El Cuento De Las Comadrejas (2019) Tráiler Oficial Español Latino

Los protagonistas son Mara Ordaz (Graciela Borges), una bella exestrella de la época dorada quien vive junto a su esposo Pedro de Córdova (Luis Brandoni), un actor en el ocaso de su vida; Martín Saravia (Marcos Mundstock), un guionista frustrado; y Norberto Imbert (Oscar Martínez), un viejo director.

Esperando la carroza (1985)

Considerada una de las grandes películas del cine argentino, esta comedia muestra el caos familiar que se desata cuando todos creen que la abuela murió. A partir de ese malentendido, salen a la luz miserias, reproches y tensiones entre los integrantes de la familia.

Embed - Esperando la carroza (1985) [Trailer oficial]

Antonio Musicardi, el personaje de Brandoni. Era un hombre cínico, incómodo y profundamente reconocible dentro de la dinámica familiar que plantea la historia.

Mi obra maestra (2018)

En esta película, Guillermo Francella interpreta a un galerista de arte que atraviesa un mal momento económico y personal. Su relación con un pintor talentoso pero conflictivo, Luis Brandoni, lo lleva a idear un plan inesperado para recuperar prestigio y dinero.

Embed - MI OBRA MAESTRA Tráiler Español (2018)

La historia mezcla drama y humor, mientras explora el mundo del arte y la amistad desde una mirada irónica.