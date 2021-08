MTV cumplió 40 años. ¿Por qué cambió la forma de consumir la música?

Probablemente las nuevas generaciones no entiendan lo que es esperar horas por escuchar tu canción favorita, ver el ranking completo y disfrutar de las melodías de artistas que no conocías.

Y es que, con las nuevas plataformas de videos, esto parece ser una historia analógica. Aunque la realidad es que todo nació hace 40 años atrás.

MTV fue el primer canal de televisión en transmitir la música de manera audiovisual. ¿Videoclips? No existían, eso era cosa de ricos. Hasta el momento, en su formato discográfico o a través de la radio eran las únicas formas de adentrarnos en la música.

Beyoncé es la artista con más estatuilla VMA. web

Por ello, cuatro décadas después, recordar el inicio de lo que fue una nueva era en la música y la tecnología, es primordial.

MTV: Una nueva forma de consumir música

Un primero de agosto de 1981 nacía MTV. Las primeras imágenes transmitidas fueron la cuenta regresiva del transbordador Columbia y el despegue del Apolo 11. Así, MTV comenzó su vida.

Una voz en off pronunciaba las palabras: “Ladies and Gentleman, ¡Rock and Roll!”. Con esto, nació la idea del primer canal que durante las 24 horas del día transmitiría videos musicales.

Una idea alocada para muchos, aunque resultó que era lo que todos ansiaban. Se propuso como un canal dedicado a videos musicales, algo que suponía un gran cambio frente a la radio.

El primer video transmitido fue “Video Killed The Radio Star” de The Buggles. Más tarde, artistas de todas índoles se sumaron a la nueva adquisición. Blondie, Pat Benatar, Rod Stewart, Styx, Iron Maiden, Phil Collins, fueron algunos de los músicos que inauguraron MTV y formaron parte de lo que hoy se considera algo histórico.

El canal se vio obligado a transmitir videos musicales de artistas negros. Esto se debía a la gran cantidad de solicitudes que las personas enviaban al canal por la música de Michael Jackson.

En 1983, MTV fue testigo del estreno del video de “Thriller”, el éxito de Michael Jackson, un hecho que rompió con las barreras raciales en el entretenimiento popular.

Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera en los VMA. web

Un año después el turno fue para Madonna, quien acaparó los titulares estadounidenses tras su vanguardista interpretación de “Like a Virgin” durante la primera edición de los premios del canal “MTV Video Music Awards”.

Sin duda alguna, desde el punto de vista musical, MTV les otorgó a muchos artistas el auge de sus carreras y su salto a la fama. Músicos como Madonna, Michael Jackson, Duran Duran, Britney Spears, Eminem, Lady Gaga, Justin Timberlake, entre otros, alcanzaron la fama difundiendo a la vez su música y su acompañante visual.

Por su parte técnica, durante cuatro décadas la música y lo visual se ha retroalimentado de forma conjunta. Hoy por hoy está tan instaurada la idea de que ambos canales van en una misma dirección que nos resulta casi imposible poder separarlos.

Paul McCartney y Madonna presentando los premios VMA. web

Los videoclips eran algo costoso de producir, aunque fue tal la repercusión del canal que terminaron por convertirse en una herramienta más de marketing musical.

MTV nació como la posibilidad de que artistas se hicieran visibles, no sólo en su música, sino en su imagen. Apuntado a todo tipo de públicos, exponía una gran variedad de artistas en su pantalla, viajando por diferentes géneros, estilos y nacionalidades.

El canal estaba triunfando, era inevitable. MTV además de popularizar a los artistas, creaba nuevas estrellas y daba espacio a VJ y Videojockeys. Fue tal su repercusión que comenzaron a ponerse como condimentos coreografías, biografías de artistas y grandes sets de música.

Las sesiones acústicas Unplugged

Una de las joyas que presentó el canal fue la creación “Unplugged”, sesiones acústicas donde participaron artistas como Mariah Carey, The Cure, Pearl Jam, Lauryn Hill, Kiss, Björk, Bob Dylan.

Eric Clapton y Paul McCartney fueron quienes masificaron esta serie de conciertos exclusivos para la cadena estadounidense.

Una de las sesiones más conocidas fue la presentación de Nirvana, meses antes de la muerte de Kurt Cobain y que especialistas de la música consideran como uno de los mejores de la historia.

Tal fue su éxito que, en principio, comenzaron apuntando a un público anglosajón. Con el paso del tiempo, los Unplugged se extendieron a América Latina.

Fue en octubre de 1993 cuando MTV llegó a Latinoamérica, un mes antes de la presentación de Nirvana. Para mayo de 1994 se presentó el primer Unplugged hispanohablante.

La serie de conciertos acústicos fue inaugurada por Los Fabulosos Cadillacs. Luego tuvieron lugar artistas como Santa Sabina, El Tri, Maná y otros grandes músicos del momento.

Soda Stereo fue el primer grupo en no cumplir el formato acústico, ya que interpretaron Comfort y música para volar con instrumentos eléctricos.

En 1999, Shakira grabó su acústico ‘Dónde están los ladrones?’, convirtiéndose en el primer MTV Unplugged en ganar un Grammy y ser la primera presentación en español transmitida en Estados Unidos y algunos países de Europa.

Los premios MTV

En 1984 se crearon los VMA (Video Music Awards). Fueron los primeros reconocimientos otorgados por el canal a la industria de la música y surgieron como una alternativa a los Grammy.

El icónico beso de Madonna y Britney Spears en los premios VMA 2003. web

Con el tiempo, los premios MTV se han ganado el reconocimiento de la industria. Fue así que a lo largo de los años surgieron las diferentes versiones de sus premios en los países del mundo: Premios MTV Latinoamérica, MTV Europe Music Awards, los MTV Asia Awards, MTV Australia Video Music Awars, entre otros.

La estatuilla ha cambiado de formas, aunque la más reconocida es el “Hombre de la Luna”, ya que tiene forma de un astronauta sobre un satélite.

Por años, MTV ha reconocido la labor musical de los artistas. web

A partir de 2008, los ganadores han sido elegidos por la votación del público, mediante trivias de internet. La artista con más premios VMA de la historia es Beyoncé, con 25 estatuilla. A ella la sigue Madonna con veinte y Lady Gaga con dieciocho.

Los reality shows y series animadas

Una de las claves de MTV fue la incorporación de otros materiales que no tuviesen que ver exclusivamente con música.

En 1997 llegó al canal la serie Daria, una tira inteligente y sardónica que contó con cinco exitosas temporadas. Un año después, se presentó el programa Total Request Live, donde exponían videos musicales.

En los 2000 Jackass rompería con la audiencia y explotaría por completo al canal. Aunque en ese momento, no sabían que le quedarían pocos logros para sumar.

Con la llegada de plataformas que combinan lo visual y auditivo de la música, tal como es el caso de Youtube que desembarcó en el mundo en 2005, MTV fue perdiendo protagonismo.

Para mantenerse en agenda, ha apostado a programas como Jersey Shore, un reality en el que jóvenes viven de fiesta, o 16 & Pregnant, show en el que muestran la vida de adolescentes embarazadas.

Aunque esto no fue suficiente, la llegada de las redes sociales ha cambiado por completo a la industria.

A lo largo de los años hubo cambios en el canal, como la eliminación de los Premios MTV en Latinoamérica y la versión en español de los VMA’s se sustituyó por los Millennial Awards, los cuales reconocen a los influencers de internet.

Aunque fue el pionero en materia musical, MTV ha perdido público con los años. De esta manera, el canal número uno en la música ha quedado relegado por las nuevas plataformas que simplifican los procesos.

Sin embargo, la tecnología siempre tiene su lado positivo y su negativo. Parece cliché, aunque como dice el dicho, “Tiempo pasado siempre fue mejor”.